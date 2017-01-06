Pazartesi bombası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 45 dev yatırımının 'Toplu Açılış Ve Temel Atma Töreni'ne katıldı. Kılıçdaroğlu, "Milli kurtuluş savaşının ruhuna ihanettir. CHP, ihanet içinde olmayan partidir. Pazartesi gününden itibaren parlamentoyu izleyin, CHP'nin değerlerimizi korumak için verdiğimiz mücadeleye tanık olacaksınız. Sizin için, ülkemiz için, bayrağımız için, bu ülkeyi bize emanet eden Mustafa Kemal Atatürk için bu mücadeleyi vereceğiz. Kadınlarımıza sesleniyorum. 1934 yılında Yunanistan'dan İsviçre'den Japonya'dan önce seçme ve seçilme hakkını Atatürk size verdi.
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