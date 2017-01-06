Yol Durumu
  1. Sosyal medya ile gelen ortaklık
  2. Ekmek teknesi!

Pazar yerinin çatısı çöktü

Pazar yerinin çatısı çöktü
Konya'da kar kalınlığı 65 santimetreye kadar ulaştı. Akşehir İlçesi'nde Perşembe günleri kurulan kapalı pazar yerinin çatısı, biriken karın ağırlığını taşıyamadı. Aniden düşen çatı nedeniyle 4 kişi enkaz altında kaldı. İtfaiyenin yaptığı çalışmayla enkaz altındaki 4 kişi kurtarıldı. Yaralananlardan Mustafa Erkekli'nin (33) omuzundaki kırık nedeniyle ameliyata alındığı, diğer 3 kişinin ise ayakta tedavi edildiği açıklandı. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Sabah pazarcı esnafı dışında çok fazla vatandaşın olmaması büyük bir faciayı engellemiş oldu" dedi.

Muhammed Selçuk KILIÇ
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar