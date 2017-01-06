Pazar yerinin çatısı çöktü

Konya'da kar kalınlığı 65 santimetreyekadar ulaştı. Akşehir İlçesi'nde Perşembe günlerikurulan kapalı pazar yerinin çatısı, biriken karınağırlığını taşıyamadı. Aniden düşen çatı nedeniyle4 kişi enkaz altında kaldı. İtfaiyeninyaptığı çalışmayla enkaz altındaki 4 kişi kurtarıldı.Yaralananlardan Mustafa Erkekli'nin (33)omuzundaki kırık nedeniyle ameliyata alındığı, diğer3 kişinin ise ayakta tedavi edildiği açıklandı.Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Sabahpazarcı esnafı dışında çok fazla vatandaşın olmamasıbüyük bir faciayı engellemiş oldu" dedi.
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