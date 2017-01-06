Pazar yerinin çatısı çöktü

Konya'da kar kalınlığı 65 santimetreye kadar ulaştı. Akşehir İlçesi'nde Perşembe günleri kurulan kapalı pazar yerinin çatısı, biriken karın ağırlığını taşıyamadı. Aniden düşen çatı nedeniyle 4 kişi enkaz altında kaldı. İtfaiyenin yaptığı çalışmayla enkaz altındaki 4 kişi kurtarıldı. Yaralananlardan Mustafa Erkekli'nin (33) omuzundaki kırık nedeniyle ameliyata alındığı, diğer 3 kişinin ise ayakta tedavi edildiği açıklandı. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Sabah pazarcı esnafı dışında çok fazla vatandaşın olmaması büyük bir faciayı engellemiş oldu" dedi.



Muhammed Selçuk KILIÇ