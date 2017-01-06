Ölüme böyle gitti!

Burdur'da7 Aralık'ta birarkadaşıyla yürüyen19 yaşındaki üniversiteöğrencisi Medine GizemÇakal'a, RamazanA.'nın kullandığı BurdurBelediyesi'ne ait asfaltkamyonu çarptı. Aracınüzerinden geçtiği Çakal ağıryaralanırken,yanındaki arkadaşı olayınetkisiyle şoka girdi.Kamyon sürücüsüçevredekilerinbağrışmaları sonucu aracıdurdururken, olay yerinegiden sağlık ekiplerigenç kızı ambulanslahastaneye kaldırdı.Ancak burada yapılanmüdahaleye rağmenÇakal, kurtarılamadı.Medine Gizem Çakal'ınöldüğü kaza anı çevredekibir güvenlik kamerasıtarafından kaydedildi.Arkadaşıyla yol kenarındayürüyen genç kıza arkadangelen asfalt kamyonununçarparak altına aldığı görüntülereyansıyor. Kamyonun altındasürüklenen Gizem'in birkaç metresonra yerde hareketsiz kaldığı,kamyonun ise bir süre sonradurduğu görülüyor.Daha sonra kalabalığın olay yerindetoplandığı görüntülerde yer alıyor.Güvenlik kamerasının saatine görekaza 15.51'de gerçekleşirken,15.55'te ise ambulansın bölgeyegeldiği görülüyor.Olayın ardından ise sürücüRamazan A. ifadesininalınmasının ardından serbestbırakılmıştı.
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