Ölüme böyle gitti!

Burdur'da 7 Aralık'ta bir arkadaşıyla yürüyen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Medine Gizem Çakal'a, Ramazan A.'nın kullandığı Burdur Belediyesi'ne ait asfalt kamyonu çarptı. Aracın üzerinden geçtiği Çakal ağır yaralanırken, yanındaki arkadaşı olayın etkisiyle şoka girdi. Kamyon sürücüsü çevredekilerin bağrışmaları sonucu aracı durdururken, olay yerine giden sağlık ekipleri genç kızı ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak burada yapılan müdahaleye rağmen Çakal, kurtarılamadı. Medine Gizem Çakal'ın öldüğü kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Arkadaşıyla yol kenarında yürüyen genç kıza arkadan gelen asfalt kamyonunun çarparak altına aldığı görüntülere yansıyor. Kamyonun altında sürüklenen Gizem'in birkaç metre sonra yerde hareketsiz kaldığı, kamyonun ise bir süre sonra durduğu görülüyor. Daha sonra kalabalığın olay yerinde toplandığı görüntülerde yer alıyor. Güvenlik kamerasının saatine göre kaza 15.51'de gerçekleşirken, 15.55'te ise ambulansın bölgeye geldiği görülüyor. Olayın ardından ise sürücü Ramazan A. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.