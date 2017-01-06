Yol Durumu
  1. Son alışveriş
  2. Kardeşlik düeti

Ölüme böyle gitti!

Üniversite öğrencisi Medine Gizem Çakal’ın geçen aralık ayında belediyeye ait asfalt kamyonunun altında kalarak yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Ölüme böyle gitti!
Burdur'da 7 Aralık'ta bir arkadaşıyla yürüyen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Medine Gizem Çakal'a, Ramazan A.'nın kullandığı Burdur Belediyesi'ne ait asfalt kamyonu çarptı. Aracın üzerinden geçtiği Çakal ağır yaralanırken, yanındaki arkadaşı olayın etkisiyle şoka girdi. Kamyon sürücüsü çevredekilerin bağrışmaları sonucu aracı durdururken, olay yerine giden sağlık ekipleri genç kızı ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak burada yapılan müdahaleye rağmen Çakal, kurtarılamadı. Medine Gizem Çakal'ın öldüğü kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Arkadaşıyla yol kenarında yürüyen genç kıza arkadan gelen asfalt kamyonunun çarparak altına aldığı görüntülere yansıyor. Kamyonun altında sürüklenen Gizem'in birkaç metre sonra yerde hareketsiz kaldığı, kamyonun ise bir süre sonra durduğu görülüyor. Daha sonra kalabalığın olay yerinde toplandığı görüntülerde yer alıyor. Güvenlik kamerasının saatine göre kaza 15.51'de gerçekleşirken, 15.55'te ise ambulansın bölgeye geldiği görülüyor. Olayın ardından ise sürücü Ramazan A. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar