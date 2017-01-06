Yol Durumu
  1. Seyyar vahşet
  2. Albayrak: Şer odaklarının emellerini boşa çıkaracağız

Korku gecesi

18 yaşındaki kız, arkadaşıyla tartıştı. Alt geçit korkuluklarından atladı. Beton zemine çakılarak ağır yaralandı

Korku gecesi
Hayatının baharında olan genç kız, canına kıymak istedi. Üzücü olay dün Antalya'da yaşandı. 18 yaşındaki S.A., erkek arkadaşıyla kavga etti. Birbirlerine bağıran ikili daha sonra ayrıldı. Gözyaşlarına boğulan genç kız ise alt geçidin demir korkuluklarının üstüne çıktı. İntihar edeceğini söyledi. Vatandaşlar tarafından ikna edilmek istenilen S.A., kendini 7 metre yüksekten boşluğa bıraktı. Seyir halinde olan ticari taksinin son anda fark ederek frene basmasıyla aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan genç kız hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu, tedavisinin ise devam ettiği belirtildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar