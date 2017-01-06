Korku gecesi

Hayatınınbaharında olangenç kız, canınakıymak istedi. Üzücü olaydün Antalya'da yaşandı.18 yaşındaki S.A., erkekarkadaşıyla kavga etti.Birbirlerine bağıranikili daha sonra ayrıldı.Gözyaşlarına boğulangenç kız ise alt geçidindemir korkuluklarınınüstüne çıktı. İntiharedeceğini söyledi.Vatandaşlar tarafındanikna edilmek istenilenS.A., kendini 7 metreyüksekten boşluğabıraktı. Seyir halindeolan ticari taksininson anda fark ederekfrene basmasıyla aracınaltında kalmaktanson anda kurtuldu.Çevredekiler durumupolis ve sağlık ekiplerinehaber verdi. Olay yerinegiden ekipler tarafından ilkmüdahalesi yapılan gençkız hastaneye kaldırıldı.Vücudunun çeşitliyerlerinde kırıklarolduğu, tedavisinin isedevam ettiği belirtildi.
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