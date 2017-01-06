Korku gecesi

Hayatının baharında olan genç kız, canına kıymak istedi. Üzücü olay dün Antalya'da yaşandı. 18 yaşındaki S.A., erkek arkadaşıyla kavga etti. Birbirlerine bağıran ikili daha sonra ayrıldı. Gözyaşlarına boğulan genç kız ise alt geçidin demir korkuluklarının üstüne çıktı. İntihar edeceğini söyledi. Vatandaşlar tarafından ikna edilmek istenilen S.A., kendini 7 metre yüksekten boşluğa bıraktı. Seyir halinde olan ticari taksinin son anda fark ederek frene basmasıyla aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan genç kız hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu, tedavisinin ise devam ettiği belirtildi.