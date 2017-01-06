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Kör kurşuna müebbet

Kör kurşuna müebbet
Bursa'da geçen Ağustos ayında Yaprak Tanrıkulu (25), kıskançlık yüzünden eşi Vural Tanrıkulu ile önce evlerinde, daha sonra da çalıştırdığı büfeye giderek burada tartıştı. Daha sonra da işyerine pompalı tüfekle ateş etti, Kocanın yaralanmadığı olayda, alışveriş yapan Haktan Çete (16), saçmaların vücuduna isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Yaprak Tanrıkulu hakkında, adam öldürmek suçundan dava açıldı. Müebbet hapsi istenen genç kadın Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
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