Kör kurşuna müebbet

Bursa'dageçen Ağustosayında YaprakTanrıkulu(25), kıskançlıkyüzünden eşiVural Tanrıkulu ileönce evlerinde, daha sonra da çalıştırdığıbüfeye giderek burada tartıştı. Daha sonrada işyerine pompalı tüfekle ateş etti,Kocanın yaralanmadığı olayda, alışverişyapan Haktan Çete (16), saçmalarınvücuduna isabet etmesi sonucu ağıryaralandı. Hastaneye kaldırıldı ancakkurtarılamadı. Yaprak Tanrıkulu hakkında,adam öldürmek suçundan dava açıldı.Müebbet hapsi istenen genç kadınBursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndehakim karşısına çıkacak.
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