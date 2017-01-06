Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde öğrencileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, öğrencileri taşıdığı öğrenilen otobüs, Cihanbeyli ilçe Terminali karşısında devrildi.
Kazada 2 kişi öldü, 41 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.