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'da öğrencileri taşıyan otobüs devrildi!

'da öğrencileri taşıdığı öğrenilen otobüs, Cihanbeyli ilçe Terminali karşısında devrildi. da 2 kişi öldü, 41 kişi yaralandı.

Konyada öğrencileri taşıyan otobüs devrildi!

'nın Cihanbeyli ilçesinde öğrencileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, öğrencileri taşıdığı öğrenilen otobüs, Cihanbeyli ilçe Terminali karşısında devrildi.

da 2 kişi öldü, 41 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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  • 06 Ocak 2017, Cuma 10:57
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