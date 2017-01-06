Kaybeden Palace

Azeri asıllı Rus işadamı Telmanİsmailov, 2009'da Antalya'nın Aksu İlçesi'ndeMardan Palace'ı hizmete açtı. 1.5milyar dolar harcanarak yapılan süperlüks otelin açılışına Monica Belluci, RichardGere, Mariah Carey ve SharonStone gibi Hollywood yıldızları dakatıldı. 2010'da "dünyanın en lüksoteli" seçilen Mardan Palace'ın adı,son dönemde birçok alacaklıyla icralıkolmasıyla anıldı. 3 inşaat firması, 2009yılında 10 milyon 26 bin TL ile 3 milyon26 bin liralık alacaklarına ilişkinotele dava açtı. Dava süreci sonuçlandı.Otel, 3 inşaat firmasının açtığı yaklaşık15 milyon liralık alacak davasını kaybetti.Mahkeme, 14 milyon 742 bin TL'ninfirmalara ödenmesine karar verdi.
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