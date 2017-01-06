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Kaybeden Palace

Palace, icralarla gündeme geldi. Otel, 3 inşaat firmasının açtığı yaklaşık 15 milyon liralık alacak davasını kaybetti.

Kaybeden Palace
Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov, 2009'da Antalya'nın Aksu İlçesi'nde Mardan Palace'ı hizmete açtı. 1.5 milyar dolar harcanarak yapılan süper lüks otelin açılışına Monica Belluci, Richard Gere, Mariah Carey ve Sharon Stone gibi Hollywood yıldızları da katıldı. 2010'da "dünyanın en lüks oteli" seçilen 'ın adı, son dönemde birçok alacaklıyla icralık olmasıyla anıldı. 3 inşaat firması, 2009 yılında 10 milyon 26 bin TL ile 3 milyon 26 bin liralık alacaklarına ilişkin otele dava açtı. Dava süreci sonuçlandı. Otel, 3 inşaat firmasının açtığı yaklaşık 15 milyon liralık alacak davasını kaybetti. Mahkeme, 14 milyon 742 bin TL'nin firmalara ödenmesine karar verdi.
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