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Katliamı hatırlamadı!

Annesi ve 3 kardeşini öldüren tutuklandı. İfadesinde ise olay anını hatırlamadığını söyledi

Katliamı hatırlamadı!
Trabzon'da önceki gün 53 yaşındaki Ali Ragıpoğlu ile annesi ve kardeşleri arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Cinnet getiren Ragıpoğlu, 75 yaşındaki annesi Zehra ile kız kardeşleri 50 yaşındaki Elmas, 48 yaşındaki Asuman ve erkek kardeşi 45 yaşındaki Ahmet Ragıpoğlu'nu öldürdü. Jandarmaya teslim olan cani çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ragıpoğlu, ifadesinde şunları söyledi: "Beni kovdular. Sinirlenerek odamdaki tüfeği aldım, fişek koyup ateş ettim. Sonrasını hatırlamıyorum." Anne Zehra ile Asuman ve Ahmet Ragıpoğlu, aile kabristanında toprağa verildi. Feci olayın diğer kurbanı Elmas Ragıpoğlu ise Samsun'da defnedildi.
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