Katliamı hatırlamadı!

Trabzon'da önceki gün 53 yaşındaki AliRagıpoğlu ile annesi ve kardeşleri arasında, arazianlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Cinnet getirenRagıpoğlu, 75 yaşındaki annesi Zehra ile kız kardeşleri50 yaşındaki Elmas, 48 yaşındaki Asuman ve erkekkardeşi 45 yaşındaki Ahmet Ragıpoğlu'nu öldürdü.Jandarmaya teslim olan cani çıkarıldığı mahkemecetutuklandı. Ragıpoğlu, ifadesinde şunları söyledi: "Benikovdular. Sinirlenerek odamdaki tüfeği aldım, fişekkoyup ateş ettim. Sonrasını hatırlamıyorum." Anne Zehraile Asuman ve Ahmet Ragıpoğlu, aile kabristanındatoprağa verildi. Feci olayın diğer kurbanı ElmasRagıpoğlu ise Samsun'da defnedildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.