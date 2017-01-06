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Kandil'e hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri Kandil'e hava harekatı düzenledi. 11 terör örgütü PKK hedefi savaş uçaklarımız tarafından imha edildi...

Terör örgütü PKKya sınır ötesi darbe

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine hava harekatı düzenlendiği, bölgede belirlenen 11 hedefin ateş altına alınarak imha edildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, bugün 18.58-19.55 saatleri arasında Irak kuzeyi Kandil bölgesine, alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Harekatta, bölgede belirlenen, teröristlerin içinde bulunduğu sığınak ve barınakların olduğu 11 hedef ateş altına alınarak imha edildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü belirtildi.
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  • 06 Ocak 2017, Cuma 22:11
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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ataksuper ataksuper

bu ülkenin gerçek sahipleri asil kürtler türkler asaletleri duruşlarından belli

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evet0
hayır0
cevapla 07.01.2017 01:21
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