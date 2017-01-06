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Kaçak 'cüler vatandaşlıktan atılıyor

Yeni yayımlanan KHK'larda yurtdışına kaçan örgüt mensuplarıyla ilgili madde dikkat çekti. Buna göre, 'yurda dön' çağrısına uymayanlar vatandaşlıktan çıkarılacaklar.

Kaçak FETÖcüler vatandaşlıktan atılıyor

Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 679, 680 ve 681 no'lu 3 yeni Kanun Hükmünde , Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Yeni KHK'larla birlikte yurtdışına kaçan 'cülerle ilgili çok önemli bir değişiklik yapıldı.

Alınan karara göre, 'Yurda dön' çağrısına uymayan kişi vatandaşlıktan çıkarılacak.
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  • 06 Ocak 2017, Cuma 00:13
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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abidin kaya abidin kaya

bu kararın Fetö,PKK kısaca tüm terör örgütlerini kapsaması lazım.Terörü destekleyenlerde vatandaşlıktan atılması lazım.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.01.2017 00:42
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