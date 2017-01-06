Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 679, 680 ve 681 no'lu 3 yeni Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Yeni KHK'larla birlikte yurtdışına kaçan FETÖ'cülerle ilgili çok önemli bir değişiklik yapıldı.
Alınan karara göre, 'Yurda dön' çağrısına uymayan kişi vatandaşlıktan çıkarılacak.
Kaçak FETÖ'cüler vatandaşlıktan atılıyor
Yeni yayımlanan KHK'larda yurtdışına kaçan örgüt mensuplarıyla ilgili madde dikkat çekti. Buna göre, 'yurda dön' çağrısına uymayanlar vatandaşlıktan çıkarılacaklar.
Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 679, 680 ve 681 no'lu 3 yeni Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Etiketler: FETÖ , vatandaşlıktan atma , Kararname
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bu kararın Fetö,PKK kısaca tüm terör örgütlerini kapsaması lazım.Terörü destekleyenlerde vatandaşlıktan atılması lazım.
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