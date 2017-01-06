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İşte o alçaklar!

’deki terör saldırısında canlı bombaya yardım eden 4 kişi Adana’da . Hainlerden birinin e kroki çizip verdiği anlaşıldı.

İşte o alçaklar!
Terör örgütü 'nın uzantısı TAK, 17 Aralık 2016'da 'de çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse canlı bomba saldırısı düzenledi. 14 askerimiz şehit olurken, 56 kişi yaralandı. Hain saldırıyı 1990 Van doğumlu Kasım Yıldırımçakar'ın gerçekleştirdiği tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonucunda teröriste yardım ve yataklık eden kişiler belirlendi. Bu kapsamda Adana'da gözaltına alınan Kenan Çiçek'in, bombayı otomobile yerleştiren kişi olduğu ve canlı bombaya yol krokisini çizdiği ortaya çıktı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aslen Diyarbakırlı olan Çiçek'in patlamadan bir hafta önce canlı bombayı Diyarbakır'dan Adana'ya getirdiğini tespit etti. Terörist Çiçek, canlı bombayı "Üniversite öğrencisi" diye tanıtarak, Ümit Kepir ile Ekrem Uğur'a ait evde kalmasını sağladı. Saldırıyla ilgili Kenan Çiçek, sevgilisi Elzem Şırnak ile Ümit Kepir ve Ekrem Uğur gözaltına alındı. 4 şüphelinin sorgusu sürüyor.



Terörist Kasım Yıldırımçakar, Kayseri'deki hain saldırıyı gerçekleştirmişti.




Murat KARAMAN
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