İşte o alçaklar!

Terör örgütü PKK'nın uzantısı TAK, 17 Aralık 2016'da Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse canlı bomba saldırısı düzenledi. 14 askerimiz şehitolurken, 56 kişi yaralandı. Hain saldırıyı 1990 Van doğumlu teröristKasım Yıldırımçakar'ın gerçekleştirdiği tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonucunda teröriste yardım ve yataklık eden kişiler belirlendi. Bu kapsamda Adana'da gözaltına alınan Kenan Çiçek'in, bombayı otomobile yerleştiren kişi olduğu ve canlı bombaya yol krokisini çizdiği ortaya çıktı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aslen Diyarbakırlı olan Çiçek'in patlamadan bir hafta önce canlı bombayı Diyarbakır'dan Adana'ya getirdiğini tespit etti. Terörist Çiçek, canlıbombayı "Üniversite öğrencisi"diye tanıtarak, Ümit Kepir ileEkrem Uğur'a ait evde kalmasınısağladı. Saldırıyla ilgili Kenan Çiçek, sevgilisi Elzem Şırnak ile Ümit Kepir ve Ekrem Uğur gözaltına alındı. 4 şüphelinin sorgusu sürüyor.
Terörist Kasım Yıldırımçakar, Kayseri'deki hain saldırıyı gerçekleştirmişti.
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