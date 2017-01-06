Yol Durumu
  1. Gönül coğrafyası
  2. Elçi katilinin kimsesi yok

İşte ’den sonraki iki numara

Karadeniz’de bulunan üniversitelerdeki yapılanması deşifre edildi...

İşte Adil Öksüz’den sonraki iki numara
Darbenin 'den sonra iki numaralı sivil ismi olduğu değerlendirilen 'nün "Burhan" kod adlı 'Karadeniz Üniversiteleri imamı' 'ın Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ni merkez üs olarak kullandığı, aynı Öksüz gibi 12 Temmuz'da yabancı bir ülkenin pasaportuyla İstanbul'a indiği, girişimi başarısız olunca Öksüz gibi sırra kadem bastığı öğrenildi.




MURAT ALHAN
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar