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'da başladı

'da 16.30 sıralarında başlayan trafiği de olumsuz etkiledi.

İstanbula kar geldi! Trafik felç

Öğle saatlerinde 10 derecenin üstünde sıcaklığın ölçüldüğü 'da rüzgar döndü, karayel geldi, sıcaklık saatler içinde 9 derece birden düştü.

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İstanbul'da saat 13.00 itibarı ile sıcaklık 10 derecenin üstünde ölçülmüştü. Güney yönlü rüzgar yerini Karayel'e bırakınca sıcaklık hızla düştü. Meteoroloji verilerine göre, saat 16.30 sıralarında Fatih, Bakırköy gibi merkez ilçelerde sıcaklık 1.3 derece olarak ölçüldü. Düşüşün hızla sürdüğü İstanbul'un Arnavutköy gibi bazı ilçelerinde başladı. Önümüzdeki saatlerde kar yağışının diğer ilçelerde de gözlenmesi bekleniyor.
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  • 06 Ocak 2017, Cuma 17:45
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