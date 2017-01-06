İşgal girişiminde bulunan hainlerin cezası belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde AKOM'u işgal eden askerlere ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, 5'i tutuklu 17 şüpheli hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Darbe girişiminde AKOM'un işgal edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık 17 şüpheli hakkında 218 sayfalık iddianame hazırladı.
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hadi güleni ilah edinen salaklar gelsin şimdi sizi kurtarsın
idam isteriz
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