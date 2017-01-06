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İşgal girişiminde bulunan hainlerin cezası belli oldu

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde AKOM'u işgal eden hainler için hazırlanani iddianamede, 5'i tutuklu 17 şüpheli hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İşgal girişiminde bulunan hainlerin cezası belli oldu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde AKOM'u işgal eden askerlere ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, 5'i tutuklu 17 şüpheli hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Darbe girişiminde AKOM'un işgal edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık 17 şüpheli hakkında 218 sayfalık iddianame hazırladı.
  • 06 Ocak 2017, Cuma 12:56
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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ihsan ihsan

hadi güleni ilah edinen salaklar gelsin şimdi sizi kurtarsın

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 06.01.2017 14:21
almanci almanci

idam isteriz

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır2
cevapla 06.01.2017 13:44
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