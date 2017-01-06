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İçimiz ısındı

Hayırseverler el uzattı, Erzurumlu minikler sıcacık ayakkabılara kavuştu

İçimiz ısındı
Erzurum'un Çat İlçesi'nde görev yapan beden eğitimi öğretmeni , soğuk yüzünden devamsızlık yapan köy çocuklarını müzik ve sporla okula kazandırmaya çalıştı. Sepil'in bu çabası kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve büyük ilgi gördü. Hayırsever vatandaşlar, duyarlı öğretmen ile sosyal medya aracılığıyla iletişime geçerek, köy çocukları için ihtiyaç duyulan giyim, ayakkabı ve spor malzemelerini gönderdi. Yasin öğretmen "Çocukların yüzü güldü çok mutluyum" dedi. Hayırseverlerin kendisini de unutmadıklarını belirten Sepil şöyle konuştu: Gitar ve bağlamanın yanı sıra spor malzemeleri de göndermişler. İlk olarak ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımları dağıttık. Köyümüz 2 bin rakımın üzerinde olduğu için kış çetin geçiyor. Maddi durumları iyi olmadığı için çocuklar da okula kara lastikle geliyor.

'ARTIK ÜŞÜMÜYORUM'
Çocukların artık ayakları üşümeyecek. Sıcak botlarla okula gidip gelecekler. Öğrencilere futbol topu gönderilmesi de çok sevindirici. Hayatlarında hiç topu olmaya çocukların artık profesyonel lig topuyla oynaması onları mutlu edip okula bağlıyor. Öğrencilerden Zeynep Berkan ise kara lastikle okula geldiğinde ayaklarının üşüdüğünü anlattı. Yeni botlarına kavuştuklarını ve artık ayaklarının üşümeyeceğini söyleyen minik Zeynep kendilerine yardım malzemesi gönderen hayırseverlere teşekkür etti.
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