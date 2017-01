Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, yaklaşık 1 milyar liralık yatırımla hayata geçirilen Keçiören Metrosu'nun açılışında konuştu:



Keçiörenli vatandaşlarımızın sergilediği birlik, beraberlik, dayanışma örneği aynı zamanda Türkiye'de son dönemde sürekli tahrik edilmeye çalışılan farklılıklarımızı çatışma unsuru haline dönüştürme çabalarına karşı verilmiş en güzel cevaptır. Nitekim 15 Temmuz Keçiören'in dik duruşunun en güzel örneğidir.



Burada Yozgat'tan, Çorum'dan, Çankırı'dan, Kırşehir'den, Kırıkkale'den, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizden, Karadeniz'den, Ankara'nın ilçelerinden gelmiş vatandaşlarımız yaşıyor. Biliyorum ki Keçiören'de kimse kimseye bu Türk mü, Kürt mü, Çerkes mi, Boşnak mı diye bakmaz. Biliyorum ki Keçiören'de kimse kimseye bu Sünni mi, bu Alevi mi, bu başka bir meşrepten mi diye bakmaz. Burada herkes insandır, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır, komşudur, dosttur, kardeştir.



Biz hep her yerde, her zaman tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet dediğimizde en gür cevabı Keçiören'den aldığımızı biliyoruz.



Bugüne kadar denemedikleri yol, kaşımadıkları hassasiyet kalmadı. Allah'ın izniyle yine başaramayacaklar. Milletimizi birbirine düşüremeyecekler.



Türkiye terör örgütlerinin ortak saldırısı altındadır ve bu örgütler vasıtasıyla diz çöktürülmeye çalışılmaktadır. Bu milleti tanımayanlar açsınlar Çanakkale'ye, İstiklal Harbimize, daha da geriye gidip Malazgirt'ten başlayarak bin yıldır bu toprakları nasıl vatan kıldığımızı baksınlar. Varsa aynı bedeli ödemeye göze alan, buyursun gelsin, hodri meydan diyorum. Bu millet er meydanından hiçbir zaman kaçmamıştır.



Adam gibi karşımıza çıkamayanlar terör örgütleri aracılığıyla canımız yakmanın, bizi arkadan hançerlemenin hesabı içindedir. Bizi bir dönem DEAŞ ile mücadele etmiyor diye uluslararası alanda sıkıştıranların, ahlaksızca itham edenlerin bu örgütün tepesine bindiğimizde, bir anda karşımıza çıkıp daha ileri gitmeyin demeleri boşuna değil. 20 kilometreyi geçmeyin demeleri boşuna değil. Onlar ne derse desin. Biz kendi göbeğimizi kendimiz kestik.



Ha DEAŞ, ha PKK, PYD, YPG, DHKPC, ha FETÖ. Birbirlerinden farkı yok. Şayet biz bu tehditleri oralarda karşılamazsak kendi evimizde mutlu ve müreffeh yaşama imkanını da bulamayız. Ülkemize yönelik tehditleri kaynağında yok etmek zorundayız. Türkiye'nin güvenliği Gaziantep'te değil Halep'te, Hatay'da değil İdlib'te, Mersin'de değil Kıbrıs'ta, Kars'ta değil Nahcıvan'da, Artvin'de değil Batum'da, Trakya'da değil Balkanlar'da başlar, bunu böyle bilin.