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nöbeti

İstanbul’da güvenliğe rağmen lüks bir siteye dadanan lar isyan ettirdi. Site sakinleri sopalı gece nöbeti tutmaya başladı!

Hırsız nöbeti
İstanbul Başakşehir'de Kayaşehir 19. Bölge Sitesi'nde son 1 yılda yaşanan lık olayları site sakinlerini zor durumda bıraktı. Sitenin güvenlik sistemine takılmadan evlere giren hırsızlar değerli eşyaları silip süpürdü. Geceleri rahat uyuyamadığını söyleyen site sakinleri çareyi sopalı gece nöbetlerinde buldu. Yaklaşık 1 haftadır kapıda nöbet tutan vatandaşlar, hırsızları yakalamaya kararlı olduklarını belirtti. Site sakinlerinden İsmail Tülü "1 yıldır hırsızlarla uğraşıyoruz. Bugüne kadar 15 dairede hırsızlık vakası yaşandı. Hatta bazı daireler 2 defa soyuldu. Komşularımızdan birinin motosikleti bir diğerinin fındıkları bile çalındı. Bıktık artık" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Ahmet ALTINDİŞ-Soner KOÇER
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