Hırsız nöbeti

İstanbul Başakşehir'de Kayaşehir 19. Bölge Sitesi'nde son 1 yılda yaşanan hırsızlık olayları site sakinlerini zor durumda bıraktı. Sitenin güvenlik sistemine takılmadan evlere giren hırsızlar değerli eşyaları silip süpürdü. Geceleri rahat uyuyamadığınısöyleyen site sakinleri çareyi sopalı gecenöbetlerinde buldu. Yaklaşık 1 haftadır kapıda nöbet tutan vatandaşlar, hırsızları yakalamaya kararlı olduklarını belirtti. Site sakinlerinden İsmail Tülü "1 yıldır hırsızlarla uğraşıyoruz. Bugüne kadar 15 dairede hırsızlık vakası yaşandı.Hatta bazı daireler 2 defa soyuldu.Komşularımızdan birinin motosikleti birdiğerinin fındıkları bile çalındı. Bıktıkartık" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
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