Hiç nazik değil

İstanbul Sarıyer'de bir ilkokulda, ders anlattığı esnada 7 yaşındaki bazı öğrencilerin ağızlarını bantlayarak cezalandıran öğretmene, velilerin şikayeti üzerine "kötü muamele" suçundan dava açıldı. 4 yıla kadar hapis cezası istenen öğretmenin, uslandırma sınırını aştığı belirtildi. İddiaya göre 2. sınıf öğretmeni NazikÖ., öğrencilere ders anlatıyordu. İddiaya göre ders esnasında konuşan öğrencilere hakaret eden öğretmen, bir de öğrencileri darp etti. Bununla da yetinmeyen öğretmen, bazı öğrencilerin ağızlarını bantla kapatarak, konuşmalarını engelledi. Öğrencilerin yaşadıkları durumu ailelerine anlatmaları üzerine, mağdur öğrenci velileri okula gitti. Öğretmenle görüşen veliler, öğretmenin umursamaz tavırları üzerine durumu okul yönetimine ileterek, öğretmen Nazik Ö.'yü adli makamlara ihbar etti. İstanbul Memur Suçları soruşturma bürosu tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan öğretmen Nazik Ö., Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde davrandığını, öğrenciler arasında ayrım yapmadığı gibi öğrencilere sabrederek çözüm odaklı davrandığını anlattı. Nazik Ö, "Hiçbir öğrenciyi darp etmedim. Kulağınıçekip ağızlarına vurmadım ve kimseninağzını ve ellerini bantlamadım" dedi. Soruşturma kapsamında Mağdur çocuklarının ifadelerine başvurularak, öğretmenlerinin kendilerine kötü davrandığını tespit edildi.
USLANDIRMA SINIRINI AŞTI
Yürütülen soruşturma sonunda Nazik Ö.'nün öğrencilerine karşı terbiye ve uslandırma haddini aşarak hakaret, darp ettiği ve elleriyle ağızlarını bantlayarak yaralanmasına neden olduğu iddia edildi. Öğretmen Nazik Ö. hakkında "kötümuamele, hakaret" suçları kapsamında 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
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