Helal para geri döner

Kocaeli'nde ilginç bir hırsızlık ve sonrasında bir dönercinin örnek davranışı yaşandı. Organizasyon işleri ile uğraşan Arzu Türker (44), iddiaya göre hasta olan anneannesinin ameliyatı için arkadaşlarından 23 bin 60 TL borç para topladı. Parayı yanında taşıyan Türker, arabasındaki çantasını kaybetti. Daha sonra polise gidip aracından çantasını çaldırdığını bildirdi. Ekipler, bölgedeki kamera kayıtlarını inceledi. Ancak hırsızın izi tespit edilemedi. Önceki gün akşam saatlerinde dükkanını kapatan Bursa Kebap Salonu çalışanı Sami Emetli, kömürlüğü kilitlemek istedi. Tam o sırada kapının önünde bir çanta buldu. Çantayı açmadan polise teslim etti. Görevlilerin incelemesi sonucu çantanın içinden hırsızlık ihbarı yapan Türker'in kimliği çıktı. Karakola davet edilen Türker, paralarına kavuşmanın sevincini yaşadı. "Ameliyat parasını ayırıp makyaj malzemelerini koyduğum küçük çantanın içine saklamıştım. Herhalde hırsız sadece para cüzdanımı açmış, o küçük çantayı fark etmemiş. O paralar helal paraydı. Geridöneceğini biliyordum" dedi. Türker, daha sonra kebapçıya giderek dönerci ustası SamiEmet'e teşekkür etti. Emet ise "Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapar. Çantayı hiç karıştırmadan polise teslim ettim" dedi.
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