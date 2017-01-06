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’liler tutuklandı

HDP’liler tutuklandı
TERÖR örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan 'ye bir operasyon daha yapıldı. HDP İstanbul Eş Başkanları olan Doğan Erbaş ve Aysel Güzel, geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı. Sorgularının ardından dün adliyeye çıkarıldı. Aralarında iki eş başkanın da bulunduğu 11 kişi "Terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı. İstanbul genelinde operasyonların devam edeceği açıklandı.
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