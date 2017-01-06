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Hayat paniği!

’da operasyonunda gözaltına alınan 2 yabancı ‘hayat kadını’nda virüsü çıktı. Kadınlar, 16 günde 200 kişiyle birlikte olduklarını söyleyince kentte panik başladı...

Hayat paniği!
HIV paniği 'da ortaya çıktı. Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği tarafından düzenlenen operasyonda yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu iki kadında virüsü tespit edildi. Kadınların Van'da bulundukları 16 gün içerisinde yaklaşık 200 erkekle ilişkiye girdiklerini söylemesi üzerine polis, bu kişilerin sağlık merkezlerine başvurmasını istedi. Hayat kadınlığına teşvik, aracılık ve zorla alıkoyma suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden M.K. tutuklanarak Van M Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Operasyonlar sonrası sağlık kontrolünden geçirilen Kazakistan uyruklu 29 yaşındaki G.K. ve Azerbaycan uyruklu T.İ.'de AIDS hastalığına yol açan HIV virüsü tespit edilmesi sonrası, kentte birçok kişi büyük panik yaşamaya başladı. Birçok hastanede 'eliza' testi yaptıranlar dikkat çekti. Hayat kadınlarının, Van dışında da birçok kentte bulundukları da iddia edildi. Ancak bu konuda net bir açıklama henüz yapılmadı.
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