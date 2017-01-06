Hayat paniği!

HIV paniği Van'da ortaya çıktı. Van EmniyetMüdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak BüroAmirliği tarafından düzenlenen operasyondafuhuş yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan yabancıuyruklu iki kadında HIV virüsü tespit edildi.Kadınların Van'da bulundukları 16 gün içerisindeyaklaşık 200 erkekle ilişkiye girdiklerini söylemesiüzerine polis, bu kişilerin sağlık merkezlerinebaşvurmasını istedi. Hayat kadınlığına teşvik, aracılıkve zorla alıkoyma suçlarına yönelik operasyondagözaltına alınan 8 şüpheliden M.K. tutuklanarak Van MTipi Cezaevi'ne gönderildi. Operasyonlar sonrası sağlıkkontrolünden geçirilen Kazakistan uyruklu 29 yaşındakiG.K. ve Azerbaycan uyruklu T.İ.'de AIDS hastalığına yolaçan HIV virüsü tespit edilmesi sonrası, kentte birçok kişibüyük panik yaşamaya başladı. Birçok hastanede 'eliza'testi yaptıranlar dikkat çekti. Hayat kadınlarının, Vandışında da birçok kentte bulundukları da iddia edildi.Ancak bu konuda net bir açıklama henüz yapılmadı.
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