Hainlik hattı

15 Temmuz gecesi Yunanistan'a kaçan askerlerin darbe girişimine katıldığı öne sürülerek tutuklanan askerlerle telefon trafiğini ortaya koyan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bilgileri Yunanistan adli makamlarına gönderdi. Kayıtlara göre Marmaris'e giden suikast timinin başındaki Pilot Albay Ali Aktürk ile firari pilot Yüzbaşı Abdullah Yetik arasında 15 Temmuz saat 21.16'da 8 saniye, 22.30'da 46 saniye, 00,28'de 29 saniye olmak üzere üç ayrı görüşe gerçekleşti. Aktürk ile firari pilot binbaşı Ahmet Güzel arasında ise 22.18'e bir görüşme yapıldı. Suikast ekibinin başındaki Pilot Yarbay Davut Uçum ile Yunanistan'a kaçan askerler arasında ise onlarca görüşme gerçekleşti.
KARAR 10 GÜN SONRA
Uçum'un firari Pilot Yüzbaşı Abdullah Yetik arasında 15 Temmuz'da gerçekleşen 12 görüşme şöyle; 00.08'de 49 saniye, 00.25'te 27 saniye, 07.28'de 26 saniye, 07.29'da 34 saniye, 07.30'da 16 saniye, 07.37'de 22 saniye, 11.54'te 13 saniye, 11.54'te 13 saniye, 18.03'te 16 saniye, 20.29'da 23 saniye, 20.50'de 15 saniye, 21.08'de 18 saniye, 21.09'da 18 saniye. Yunanistan'ın askerlerin iadesi ile ilgili 10 gün sonra karar vereceği belirtildi.
İzmir Çiğli 2. AnaJet Üssü'nün imamıolan AstsubayZekeriya Kuzu,bir menfezdesaklanırkenyakalanmıştı.
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