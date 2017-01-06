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Ekmek teknesi!

Ağır kış şartları, hayatı kararttı! ’de e kapılan 2 kişi hala bulunamadı. Çiftçiler ise tüm zorluklara rağmen sular altında kalan seralarda sandallarla hasat yaptı. Konya’da ise semt pazarının çatısı kar nedeniyle çökünce 4 kişi yaralandı

Ekmek teknesi!
Meteoroloji, kar uyarısı yaptı. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ve kar yağışının yarından itibaren tüm yurdu etkisi altına alacağı vurgulandı. Bazı bölgeler ise şimdiden karla kaplandı. Kar yağışına teslim olan Bursa'nın Orhaneli İlçesi, eksi 39 derece ile "en soğuk" rekorunu kırarak doğu illerini solladı. İlçede çobanlık yapan Saim Oruç, 2 metreye ulaşan kar yüzünden yayladaki ahırda mahsur kaldı. Oruç'un yiyeceğinin tükendiği, kurtarma çalışmalarının ise devam ettiği açıklandı.

ARAMALARA DEVAM
29 Aralık'ta rekor yağış alarak e teslim olan 'de ise hala facianın izleri vardı. Araçlarıyla sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Serkan ve Fatma Genç çiftinin 4 yaşındaki kızları Miray ile yakınları Sultan Uncu'ya hala ulaşılamadı. Yalınayak Deresi'ne inen ekipler, yer yer 2 metreyi bulan sularda kayıp 2 kişiyi aradı. Sel nedeniyle kentteki çiftçiler de büyük yıkım yaşadı. Akdeniz ve Tarsus ilçelerindeki 60 bin dekarlık örtülü tarım arazisi sel suları altında kaldı. Geçen hafta seraları sular altında kalan çiftçiler, sandalla hasat yapmaya başladı. Bu nedenle sebze fiyatları üçe katlandı. Bel seviyesine gelen sulara giren üreticiler, zorlu koşullarda ürün topladı.

TEHLİKELİ HASAT
Sera sahipleri, topladıkları ürünleri sandalla karaya taşıdı. 106 dönümlük serasının tamamı sular altında kalan çiftçi Bilal Tekerlek, "Sandalla hasat yapmaya çalışıyorum. Tarih yazmış mı böyle bir şeyi?" ifadelerini kullandı. Ürünlerini toplamak için 1 metre suyun içine girip hayatlarını tehlikeye attıklarını söyleyen üretici Hüseyin Özer ise "Belimize kadar suda ürünlerimizi sandalla çıkarmaya çalışıyoruz. Yer yer 4 metreyi bulan su kanalları var. Suya girip hayatımızı tehlikeye atıyoruz" açıklamasını yaptı.



HER YERDE ARIYORLAR
MERSİN'de geçen hafta yaşanan selde kaybolan 4 yaşındaki Miray Genç ile 25 yaşındaki Sultan Uncu'yu arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler, çalışmaları yer yer 2 metreyi bulan derede yoğunlaştırıyor.
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