Ekmek teknesi!

Ağır kış şartları, hayatı kararttı! Mersin’de sele kapılan 2 kişi hala bulunamadı. Çiftçiler ise tüm zorluklara rağmen sular altında kalan seralarda sandallarla hasat yaptı. Konya’da ise semt pazarının çatısı kar nedeniyle çökünce 4 kişi yaralandı
Meteoroloji, kar uyarısı yaptı. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ve kar yağışının yarından itibaren tümyurdu etkisi altına alacağı vurgulandı. Bazı bölgeler ise şimdiden karla kaplandı. Kar yağışına teslim olan Bursa'nın Orhaneli İlçesi, eksi 39 derece ile "en soğuk" rekorunu kırarak doğu illerini solladı. İlçede çobanlık yapan Saim Oruç, 2 metreye ulaşan kar yüzünden yayladaki ahırda mahsur kaldı. Oruç'un yiyeceğinin tükendiği, kurtarma çalışmalarının ise devam ettiği açıklandı.
ARAMALARA DEVAM
29 Aralık'ta rekor yağış alarak sele teslim olan Mersin'de ise hala facianın izleri vardı. Araçlarıyla sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Serkan veFatma Genç çiftinin 4yaşındaki kızları Miray ile yakınları SultanUncu'ya hala ulaşılamadı. Yalınayak Deresi'ne inen ekipler, yer yer 2 metreyi bulan sularda kayıp 2 kişiyi aradı. Selnedeniyle kenttekiçiftçiler de büyükyıkım yaşadı. Akdeniz ve Tarsus ilçelerindeki 60 bin dekarlık örtülü tarım arazisi sel suları altında kaldı. Geçen haftaseraları sular altındakalan çiftçiler, sandallahasat yapmaya başladı. Bu nedenle sebze fiyatları üçe katlandı. Bel seviyesine gelen sulara giren üreticiler, zorlu koşullarda ürün topladı.
TEHLİKELİ HASAT
Sera sahipleri, topladıkları ürünleri sandalla karaya taşıdı. 106 dönümlük serasının tamamı sular altında kalan çiftçi Bilal Tekerlek,"Sandalla hasatyapmaya çalışıyorum.Tarih yazmış mı böylebir şeyi?" ifadelerini kullandı. Ürünlerini toplamak için 1 metre suyun içine girip hayatlarını tehlikeye attıklarını söyleyen üretici Hüseyin Özer ise "Belimize kadar suda ürünlerimizi sandalla çıkarmaya çalışıyoruz. Yer yer 4 metreyibulan su kanalları var.Suya girip hayatımızıtehlikeye atıyoruz" açıklamasını yaptı.
HER YERDEARIYORLAR
MERSİN'de geçen hafta yaşanan selde kaybolan 4 yaşındaki Miray Genç ile 25 yaşındaki Sultan Uncu'yu arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler, çalışmaları yer yer 2 metreyi bulan derede yoğunlaştırıyor.
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