Sapanca'da Seyfi Köse, gölün kenarındaki bir sitenin önünde bağlı bulunan teknesinin rüzgarın etkisiyle halattan kurtularak açığa sürüklendiğini gördü. Köse kayıkla göle açılarak sürüklenen teknesinin yanına ulaştı. Ancak teknenin kontak anahtarını almadığını fark eden Köse, rüzgar nedeniyle mahsur kaldı. Köse'yi, telefonla yardım istediği AFAD ekibi kurtardı.
Ekmek teknesi
Etiketler: Sapanca - Sakarya
- 06 Ocak 2017, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.