Ekmek teknesi

Sapanca'da Seyfi Köse, gölün kenarındaki bir sitenin önünde bağlı bulunan teknesinin rüzgarın etkisiyle halattan kurtularak açığa sürüklendiğini gördü. Köse kayıkla göle açılarak sürüklenen teknesinin yanına ulaştı. Ancak teknenin kontak anahtarını almadığını fark eden Köse, rüzgar nedeniyle mahsur kaldı. Köse'yi, telefonla yardım istediği AFAD ekibi kurtardı.