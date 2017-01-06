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'da polise kalleş

'da polis kontrol noktasına lerce EYP'li düzenlendi.

Diyarbakırda polise kalleş saldırı
'da polis kontrol noktasına lerce EYP'li düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 20.30 Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu 1. kilometresinde meydana geldi. AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı yakınında bulunan polis kontrol noktasının yaklaşık 50 metre yakınına teröristlerce el yapımı patlayıcı atıldı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayın ardından polisin yaptığı çalışmalar sonucu 2 kişi gözaltına alındı.
Polisin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.
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  • 06 Ocak 2017, Cuma 21:58
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