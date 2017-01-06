Erdoğan: Bizim için ok yaydan çıktı

Şanlıurfa'da Toplu Açılış Töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim için ok yaydan çıkmıştır. El Bab'ı da, Münbiç'i de, diğer bölgeleri de temizlemeden durmayacağız." dedi.



Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları



"Dün İzmir'de yaşanan terör saldırısında şehit olan adliye çalışanımız ve polis memuruza Allah'tan rahmet diliyorum. Ele geçirilen silahlar, teröristlerin oraya çok büyük bir katliam için geldiklerini gösteriyor. Emniyetin önlemleri büyük felaketi önledi. Malesef Türkiye'nin üzerine salınan gözünü kan bürümüş katil sürüleri işbirliği halinde saldırılarına devam ediyorlar.

"YAZIKLAR OLSUN"

Bölücü örgütün bıraktığı yerden DEAŞ, FETÖ bir başka örgüt bu ihanet nöbetini devralıyor. Bu örgütleri birileri özellikle besleyip, silahlandırıp, güçlendirip, yönlendirip Türkiye'nin üzerine salıyorlar. Yiğitçe bizimle mücadele edemeyenler terör örgütleriyle salıyorlar. Biz tarihimizin hiçbir döneminde kaçmadık. Bu millet ölürsem şehit kalırsam gaziyim diyerek, 15 Temmuz'da üzerine gelen darbecileri püskürtmüş bir millettir. Ciğeri 5 para etmez teröristlere boyun eğecek sananlara yazıklar olsun. Yaptıklarını yanına kar kalacağını düşünüyorsa, bir kez daha yazıklar olsun.

Kendi bölgesel ve güncel çıkarları için bizim üzerimize terör örgütlerini salanlar, yarın aynı ateşin kendilerini yakmaya başladıklarında gerçeği göreceklerdir ama iş işten geçmiş olacaktır. Türkiye bu musibetin üstesinden mutlaka gelecektir.

"80 MİLYON KAHRAMAN VAR, ÖMER HALİSDEMİRLER VAR"

Dün İzmir'de teröristin üzerine aslanlar gibi atlayan polisimizi gördünüz değil mi? Bu ülkede 80 milyon kahraman var. Bu ülkede tek başına darbecilere kök söktüren Ömer Halisdemirler var, bu ülkede tanklara meydan okuyan benim hanım kardeşlerim, gençler, yaşlılar var. Böyle bir ülkeyi dize getirmeye kimin gücü yeter. Türkiye tarihinin en güçlü devlet- millet bütünleşmesini sağlayarak yoluna devam ediyor.

2015 Temmuz'undan bu yana terörle mücadelede 12 Şanlıurfalı askerimiz, polisimiz şehit oldu. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında da 4 Şanlıurfalı kardeşimiz şahadet makamına ulaştı. 79 milyon vatandaşımızın tamamını yüreğinden vuranlar hak ettikleri cezayı alıyorlar. Şehitlerimiz var canımız yanıyor ama inlerine girdik, onları tepeliyoruz, tepelemeye devam edeceğiz. Cerablus'a girdik mi girdik, El Rai'ye girdik mi, El Bab'ı kuşattık mı? Şehitlerimizi 1'e 10 katlıyoruz. Bedeli çok ağır oluyor. Aynı şekilde Güneydoğu'da PKK varmış, PYD varmış; bu ülkede terör estirenler bedelini ödeyecekler.



"OK YAYDAN ÇIKTI"

Bölücü terör örgütü istismarı yaptığı vatandaşlarımıza, bölgelerine vermiştir. Bu bölücü terör örgütü benim Kürt kardeşlerime ne kazandırdı? Kazandırdığı bir şey var mı? FETÖ gibi örgütlerin en büyük zararı müteddeyyin kesme olmuştur. Ellerinden gelse bir kaşık suda boğacaklar.

Türkiye'nin sahaya girip DEAŞ'ı süpürmesiyle ülkelerin amacı ortaya çıktı. Bize daha fazla ileriye gitmeyin diyorlar, yok öyle bir şey. Aynı oyun Irak'ta sergileniyor. Ülke mezhep çatışmasının içine çekilmeye çalışılıyor. Bunların olmaması lazım. Bizim dinimizde ırkçılığa yer yok. Rakka operasyonunu ertelediler, niye erteliyorsunuz? Plan bu operasyonların birlikte yürütülmesiydi. Baktılar Türkiye sonuç alıyor, planları değiştirdiler. Bizim için ok yaydan çıkmıştır. El Bab'ı da, Münbiç'i de, diğer bölgeleri de temizlemeden durmayacağız.

"BU OYUNA GELMEYECEĞİZ"

Şanlıurfa sağlam durdukça, Allah'ın izni ve yardımıyla Türkiye terör örgütlerinin de üstesinden gelir, Suriye'deki sorunların çözümünde de başarılı olur. Sizlerin bu mübarek topraklarda tek bir teröristi, tek bir terör örgütünü barındırmayacağınıza inanıyorum. Şanlıurfa'nın vereceği kardeşlik mesajı bir kez daha tarihe geçecektir.Bu aziz milleti Arap diyerek, Kürt diyerek, Türk diyerek, Sünni diyerek, Alevi diyerek, şu veya bu kesimden diyerek ayrıştırmaya kalkanların amacı bizi de aynı ateşe atmaktır. Ben sizleri Allah için seviyorum. Biz siyah-beyaz ayırmadık, şu kavimden bu kavimden demedik. Onun için bu oyuna gelmeyeceğiz.

"BU MİLLET GERİ ÇEKİLMEMİŞTİR"

Türkiye'nin 2016'da yaşadıklarını yaşayıp yoluna devam edecek dünyada başka ülke yoktur. Türkiye'nin başarıları bölgemizdeki ve dünyadaki diğer toplumlara da örnek oluyor. Siyasi ve ekonomik hangi silah kullanılırsa kullanılsa, bir millet gücünü ortaya koyarsa tamamını etkisiz hale getirebilir. Bizim milletimiz terör örgütüyle üzerine gelindiğinde geri çekilmemiştir. Bizim milletimiz darbecilerle, üzerine gelindiğinde ileri atılıp darbecilerin yakasına yapışmıştır. Bizim milletimiz imkanlarını seferber ederek ekonomik anlamda destansı mücadele başlatmıştır. Bugün bu bedeli ödemezsek yarın dünyayı bize dar ederler. Bu ülkeyi terörle, ekonomiyle, fitne fesatla yıkmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

ŞANLIURFA'YA YAPILAN YATIRIMLAR

Yatırım bedeli 600 milyon lirayı bulan 58 kalem eserin toplu açılışını gerçekleştiriyoruz. 800 yataklı Eyyübi'deki devlet hastanesinin açılışını yapıyoruz.