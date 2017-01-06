Bir böbrek 3 bebek

Organ nakli, mucizeleri beraberinde getirdi. BatmanlıSongül (31)-Mehmet Gümüş çifti, görücü usulüyleevlendi. Bir süre sonra böbrek yetmezliğine yakalananSongül Gümüş, organ nakliyle iyileşti. Genç kadın, nakilden 5yıl sonra hamile olduğunu öğrendi. Gebelik süreci ise nakilameliyatını yapan Antalya Medical Park Hastanesi'ndenProf. Dr. Alper Demirtaş tarafından takip edildi. Gençkadın, 9 ay sonra "Sevcan" adlı kız bebeğini dünyayagetirdi. Ancak güzel haberler devam etti. Geçen Martayında üçüz bebeklere hamile kalan Gümüş, doktorlarıbile şaşkına çevirdi. Çünkü dünyada şimdiyekadar organ nakli sonrasında doğalyollarla üçüzlere gebe kalan başkabir kadın tespit edilmemişti.Songül Gümüş, tüm risklerigöze alarak geçenKasım'da tek yumurtaüçüzleri olan Sudenaz,Nazlı ve Zilan adlı kızbebeklerini dünyayagetirdi. Mucize kadın, tıpliteratürüne geçti. Doğumunardından Gümüş çifti, üçüzleriylebirlikte Prof. Dr. Demirbaş'ı ziyaretetti. "Organ nakli mucizedir" diyenProf. Dr. Demirbaş, şunları söyledi: "Organnakli sonrası ilk üçüz gebelik Şili'deydi. Ancako, tüp bebek tedavisiyle gerçekleşti. Songülhanımın durumuna ABD'deki doktorlar daçok şaşırdı. Yapılan bu doğum dünyada birilk."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.