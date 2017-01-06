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Bir böbrek 3 bebek

Songül Gümüş, böbrek nakliyle hayata tutundu. Buna rağmen doğal yollarla hamile kalıp üçüz bebek doğurdu. Mucize kadın, tıp literatürüne damga vurdu.

Bir böbrek 3 bebek
Organ nakli, mucizeleri beraberinde getirdi. Batmanlı Songül (31)-Mehmet Gümüş çifti, görücü usulüyle evlendi. Bir süre sonra böbrek yetmezliğine yakalanan Songül Gümüş, yle iyileşti. Genç kadın, nakilden 5 yıl sonra hamile olduğunu öğrendi. Gebelik süreci ise nakil ameliyatını yapan Antalya Medical Park Hastanesi'nden Prof. Dr. Alper Demirtaş tarafından takip edildi. Genç kadın, 9 ay sonra "Sevcan" adlı kız bebeğini dünyaya getirdi. Ancak güzel haberler devam etti. Geçen Mart ayında üçüz bebeklere hamile kalan Gümüş, doktorları bile şaşkına çevirdi. Çünkü dünyada şimdiye kadar organ nakli sonrasında doğal yollarla üçüzlere gebe kalan başka bir kadın tespit edilmemişti. Songül Gümüş, tüm riskleri göze alarak geçen Kasım'da tek yumurta üçüzleri olan Sudenaz, Nazlı ve Zilan adlı kız bebeklerini dünyaya getirdi. Mucize kadın, tıp literatürüne geçti. Doğumun ardından Gümüş çifti, üçüzleriyle birlikte Prof. Dr. Demirbaş'ı ziyaret etti. "Organ nakli mucizedir" diyen Prof. Dr. Demirbaş, şunları söyledi: "Organ nakli sonrası ilk üçüz gebelik Şili'deydi. Ancak o, tüp bebek tedavisiyle gerçekleşti. Songül hanımın durumuna ABD'deki doktorlar da çok şaşırdı. Yapılan bu doğum dünyada bir ilk."

Erhan ÖZTÜRK
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