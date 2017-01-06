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sında 10 tutuklandı

Vodafone Arena Stadı yakınında düzenlenen terör sına ilişkin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 10 çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.​

Beşiktaş saldırısında 10 şüpheli tutuklandı

Vodafone Arena Stadyumu yakınlarında düzenlenen terör sına ilişkin gözaltına alınan 12 kişiden 10'u tutuklandı, 2'si adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, lerin sevk edildikleri hakimlikte işlemleri sona erdi.

Nöbetçi hakimlik, şüphelilerden Tufan B'nin, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmaya teşebbüs", Zeki Y, Fırat K, Rıdvan D. ve Raşit B'nin, "terör örgütü propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak", Sercan B, Necip Y, Mete A, Hikmet Ö ve Orhan B'nin "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik, şüphelilerden Nazim B. ve Ünal Ü'nün, "yurt dışına çıkış yasağı"ndan oluşan adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmalarına hükmetti.
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  • 06 Ocak 2017, Cuma 22:42
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