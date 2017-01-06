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Beşiktaş saldırısına ilişkin kritik gelişme

Beşiktaş saldırısına ilişkin kritik gelişme
Beşiktaş'ta çevik kuvvet polisine yönelik terör saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 10'u savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.
  • 06 Ocak 2017, Cuma 16:24
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