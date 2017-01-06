Başbakan Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na sert yanıt

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Anayasa değişikliğine evet demek ihanettir' sözüne ilişkin, "Fevkalade çirkin, yakışıksızdır. Halkın kararına gitmek ihanet olarak nitelendirilemez. İhaneti kimin yaptığını görmek için 15 Temmuz'a gitmek, ihaneti görmek için eski alışkanlıkları devam eden odaklara gitmek lazım" dedi.
KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ:
Fevkalade çirkin, yakışıksızdır. Halkın kararına gitmek ihanet olarak nitelendirilemez. İhaneti kimin yaptığını görmek için 15 Temmuz'a gitmek, ihaneti görmek için eski alışkanlıkları devam eden odaklara gitmek lazım. Hükümet sistemi değişikliğine gidiyoruz. Yürütmenin doğrudan vatandaş tarafından seçilmesidir. İyi niyetle anayasa değişikliğine gidiyoruz. Bunun neresi ihanet? Vatandaş günü geldiğinde kararını verir.
FİRE VAR MI?:
Dedikoduyla amel olmaz, bizim abdestimiz tam. Bizim grubumuz 216 imza vermiştir. Bunun dışında ortaya atılan laflar tamamen dedikodudur.
IRAK ZİYARETİ:
İyi komşuluk ilişkilerini pekiştirmek, ekonomik konularda kayıpları telafi etmek, işbirliğini artırmak, karşılıklı yatırımlar ve ticareti geliştirmek, iki ülkenin toprak bütünlüğüne saygı esasında PKK terör örgütünün Irak topraklarından Türkiye'ye saldırılarının önüne geçmeyi, DEAŞ'la mücadeleyi konuşacağız, Başika'daki askerlerimizin varlığı Irak'ın egemenliğine yönelik değildir. Musul başta olmak üzere değişik bölgelerdeki DEAŞ'la mücadele için Irak birliklerine destek vermektedir. Bu konuları da ziyarette konuşacağız. Asıl itibariyle ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi. Yeni işbirliği imkanları değerlendirilecek.
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Bağımsız Türkiyeyi savunan güçlü başkanlık, güçlü yönetim ,güçlü karar mekanizmaları olsun başkan ülkenin sanayi ve teknoloji devrimini iradesiyle hızlandırsın diyenler hain olamaz fakat iradesini Güçlü başkanlık olsun güçlü yönetim güçlü karar mekanizmaları olsun ülkenin sanayi ve teknoloji devrimini başkan iradesiyle hızlandırsın diyenler neden hain olacakmış.Türkiye yönetimi tarihindeki en bağımsız politikalar izleyen bir yönetimdir. ve kesinlikle mandacılar kategorisine girmiyor.
Ya KK da hiç bir zaman Turkiyenin duzluge çikmasini istemediki? Iyi bir arastirmayla KK nin bir Feto haini olarak çikacakti, bunden adim gibi eminim. Akli selim hiç bir Allahin kulu onun yaptigini yapmaz lanetli adam.
gerçek hain taa kendisi ,senin de suyun ısınıyor ,demirtaşın yanına hazırlığını yap,,
asıl vatan hainleri 15 temmuz gecesi darbe başarılı olsun diye evlerinde bekleyip, darbe başarısız olunca ortaya çıkıp darbeyi lanetleyenlerdir.
Kılıçtaroğlu'nun fetöye hizmet ettiğini savcılar bilmiyormu ? darbe girişiminden haberide vardı !,17-25 aralık haberi vardı ! ,gezi olaylarında en büyük destek Chp'den geldi.! Bu kukla karanlık biridir.Milleti kışkırtmaya ve iç savaş çıkartmaya çalışmaktadır.Direk olarak tutuklanmalı Başkanlık sistemini bahane edip halkı sokağa ve isyana çağırıyor.Türkiyenin içinde bulunduğu duruma sevinen bir haindir.Bu kafayla daha çok zırklı araç ve koruma ister.
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