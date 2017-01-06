Barışma bıçağı

Erzurum'da önceki gün 40 yaşındaki aşçı Taner Yumuk, geçen yıl anlaşmalı boşandığı eski eşi 4 çocuk annesi Sibel Demir'i (37) konuşmak ve yuvasını kurtarmak için evine götürmek istedi. Kadın teklifi reddetti. Öfkeli koca,elindeki bıçakla Demir'i göğsündenbıçakladı. Ameliyata alınan kadınhayati tehlikeyi atlattı. Olayın ardından gözaltına alınan Taner Yumuk ifadesinde, "Yuvamı kurtarmak istedim. Sibel'leyeniden barışmak istedim. Barışmateklifini kabul etmeyince öfkelendimve bıçakladım. Pişmanım" diye konuştu. Yumuk tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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