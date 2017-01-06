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Barışma bıçağı

Taner Yumruk, eski eşine barışma teklifi etti. Reddedilince çılgına göndü. Yanına getirdiği bıçağı çıkardı. Genç kadının göğsüne sapladı

Barışma bıçağı
Erzurum'da önceki gün 40 yaşındaki aşçı Taner Yumuk, geçen yıl anlaşmalı boşandığı eski eşi 4 çocuk annesi Sibel Demir'i (37) konuşmak ve yuvasını kurtarmak için evine götürmek istedi. Kadın teklifi reddetti. Öfkeli koca, elindeki bıçakla Demir'i göğsünden bıçakladı. Ameliyata alınan kadın hayati tehlikeyi atlattı. Olayın ardından gözaltına alınan ifadesinde, "Yuvamı kurtarmak istedim. Sibel'le yeniden barışmak istedim. Barışma teklifini kabul etmeyince öfkelendim ve bıçakladım. Pişmanım" diye konuştu. Yumuk tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sinan AYDIN
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