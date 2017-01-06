Bakan Albayrak'tan terör saldırısına ilişkin açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından İzmir'deki terör saldırısına ilişkin mesaj yayımladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İzmir'deki terör saldırısını lanetleyerek, "30 yıldır, türlü örgütler ile bu ülkeyi durdurmaya çalışan şer odaklarının emellerini kahraman milletimizin feraseti ile boşa çıkaracağız." ifadesini kullandı.

Albayrak, "Hain teröristlerin İzmir'de gerçekleştirdiği alçak saldırıyı lanetliyorum. Kahraman polisimiz Fethi Sekin'e Allah'tan rahmet diliyorum. 30 yıldır, türlü örgütler ile bu ülkeyi durdurmaya çalışan şer odaklarının emellerini kahraman milletimizin feraseti ile boşa çıkaracağız." değerlendirmesinde bulundu.