Kayseri'de "Kaderinböylesi" dedirten acı bir olaymeydana geldi. Melikgaziİlçesi'nde yaşayan 19 yaşındakiPelin Erdem, dün sabah evdençıkıp karşıdan karşıya geçmekistedi. Bu sırada MesutBülent (34) yönetimindekiminibüsün altında kalarakhayatını kaybetti. Sürücügözaltına alınırken, kaza kurbanıgenç kız gözyaşları arasındatoprağa verildi. Bir çelik kapıfabrikasında muhasebeciolarak çalışan baba HabipErdem, cenaze törenindegüçlükle ayakta durabildi. BabaErdem, 10 yıl önce kızı Zeynep'ide trafik kazasında kaybettiğini,aynı acıyı 10 yıl sonra bir kezdaha yaşadığını söyledi.
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