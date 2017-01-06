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Baba acı

Baba acı
Kayseri'de "Kaderin böylesi" dedirten acı bir olay meydana geldi. Melikgazi İlçesi'nde yaşayan 19 yaşındaki Pelin Erdem, dün sabah evden çıkıp karşıdan karşıya geçmek istedi. Bu sırada Mesut Bülent (34) yönetimindeki minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alınırken, kaza kurbanı genç kız gözyaşları arasında toprağa verildi. Bir çelik kapı fabrikasında muhasebeci olarak çalışan baba Habip Erdem, cenaze töreninde güçlükle ayakta durabildi. Baba Erdem, 10 yıl önce kızı Zeynep'i de trafik kazasında kaybettiğini, aynı acıyı 10 yıl sonra bir kez daha yaşadığını söyledi.
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