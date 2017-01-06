İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle saat 21:00'da kapanan Avrasya Tüneli geçişlerinin saat 23:00'a kadar uzatıldığını duyurdu.



İstanbul'da metro seferleri 06.00'ya kadar uzatıldı. Marmaray'da da seferler gece saat 01:00'a kadar devam edecek...