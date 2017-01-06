İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle saat 21:00'da kapanan Avrasya Tüneli geçişlerinin saat 23:00'a kadar uzatıldığını duyurdu.
İstanbul'da metro seferleri 06.00'ya kadar uzatıldı. Marmaray'da da seferler gece saat 01:00'a kadar devam edecek...
İBB'den Avrasya Tüneli ve metro açıklaması
İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle saat 21.00'de kapanan Avrasya Tüneli'nde geçişler 23.00'e kadar uzatıldı. Ayrıca metro seferleri de sabaha kadar yapılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle saat 21:00'da kapanan Avrasya Tüneli geçişlerinin saat 23:00'a kadar uzatıldığını duyurdu.
Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi , metro , avrasya tüneli , Marmaray
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.