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İBB'den ve açıklaması

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle saat 21.00'de kapanan 'nde geçişler 23.00'e kadar uzatıldı. Ayrıca seferleri de sabaha kadar yapılacak.

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  • 06 Ocak 2017, Cuma 20:09
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