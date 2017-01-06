AKOM'dan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'a Balkanlar üzerinden gelen kar yağışı ve soğuk havanın özellikle Avrupa yakasında etkili olduğu belirtildi.

Kar nedeniyle şehir içi yollarda olumsuzluk yaşanmazken, cuma trafiği nedeniyle köprülerde yoğunluk gözlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kar yağışı, Çatalca, Büyükçekmece, Silivri, Arnavutköy, Beylikdüzü, Başakşehir ve Esenyurt çevresinde kar fırtınası şeklinde etkili oluyor. Kar yağışının ilerleyen saatlerde şehrin merkezine ulaşması bekleniyor.

TEM Ahmediye mevkisinde iki tırın devrilmesi nedeniyle trafik bir süre aksadı. Kazaya İtfaiye ve Yol Bakım kar kürüme ekipleri müdahale etti. Son 2 saatte İstanbul genelinde 28 hasarlı kaza meydana geldi, bu nedenle yollarda yoğunluk yaşandı. İBB ekipleri Karayolları ekipleriyle TEM Otoyolunda çalışmalarını sürdürüyor."



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Açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarında şehir hayatının normal seyrinde devam etmesi için AKOM koordinasyonunda karla ve kışla mücadele çalışmalarını sürdürüyor." ifadesi kullanıldı.





-AKOM İHBAR HATTI YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Bu arada, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, kışın olumsuz şartlarını vatandaşların iş birliğiyle aşmak için kurduğu 0552 153 00 34 numaralı WhatsApp İhbar Hattı'nın yoğun ilgi gördüğü bildirildi.

Birkaç saat içerisinde bine yakın mesaja cevap veren AKOM yetkilileri, ihbarların en kısa sürede çözüme kavuşturulması için hattın ihbar dışında kullanılmaması uyarısında bulundu.

Vatandaşlar, İstanbul'da yaşanabilecek olumsuzlukları, ALO 153 BEYAZ MASA'nın yanı sıra, AKOM WhatsApp İhbar Hattı'na da bildirebiliyor.

Öte yandan, Avrasya Tüneli'nin bu gece saat 23.00'a kadar hizmet vereceği bildirildi.

METROLAR KESİNTİSİZ HİZMET VERECEK

Metro İstanbul da tüm hatlardaki seferlerin 06.00'ya kadar uzatıldığını açıkladı.



Marmaray'da da seferler gece saat 01:00'a kadar devam edecek.



METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada İstanbul'da akşam saatlerinde kar yağışının başlayacağı uyarısı yapılmıştı. Yağışın saat 20.00'ye kadar İstanbul geneline yayılması yoğun olarak gece boyu ve Cumartesi günü devam edeceği tahmin ediliyor. Karın 20 cm üzerinde kar örtüsü bırakacağı bekleniyor. Kar yağışının salı gününe kadar aralıklarla devam edeceği bildirildi.





SICAKLIK 15 DERECE DÜŞECEK

İç Anadolu ve Batı Akdeniz'de mevsim normallerinin 10-15 derece altında havasıcaklıkları beklenmektedir. Valilik, hafta ortasına kadar etkili olması beklenen aşırı soğuk havayla birlikte meydana gelebilecek buzlanma, don, sağlık sorunları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalısı yönünde vatandaşları uyardı.



TEM'DE TIR KAZASI TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

Kar yağışı ve rüzgarın etkisiyle kayan ve devrilen 11 tır nedeniyle TEM Otoyolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve rüzgarın etkisiyle TEM Otoyolunun Büyükçekmece ve Çatalca arasındaki bölümünde 11 tır kaydı. Bazı tırların devrildiği yolda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Karayolları ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, araçların yoldan kaldırılması için yoğun çalışma yürütüyor.

Ekiplerin bariyerleri keserek olay yerlerine ulaştığı ve tırları kurtarmaya çalıştığı bildirildi.

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