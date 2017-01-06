Ah anacığım

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerini ortadan kaldırmak amacıyla başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'nda önceki gün iki acı haber geldi. Terör örgütü DEAŞ militanları askerlerimizin bulunduğu El Bab bölgesine havan mermisi attı. Hain saldırıda Astsubay Kıdemli Çavuş Hamza Şimşek (24) ve Hüsnü Bilgiç (28) şehit düştü. Şehit askerler için dün Gaziantep'te tören düzenlendi. Törenin ardından Şehit Hüsnü Bilgiç'in naaşı Malatya'daki baba ocağına gönderildi. Baba evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin annesi Hülya Bilgiç, "Bu vatanı şerefsizlere vermeyeceğiz. Yavrum vatan uğruna öldü" diye feryat etti. Oğlu vurulduğu sırada onunla telefonla konuştuğunu belirten Bilgiç, evladının kendisine "Anne göğsümden vuruldum" dediğini de söyledi. Şehit Bilgiç'in 2 kız kardeşi bulunduğu ve bekar olduğu öğrenildi. Şehit Hamza Şimşek'in cenazesi ise Ankara'ya uğurlandı. Acılı aile şehidini gözyaşlarıyla karşıladı. Törene, şehidin babası Mustafa Şimşek, annesi Nazife Şimşek, kardeşleri, yakınları ve devlet erkanı ile vatandaşlar katıldı. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez kıldırdı. Şehit Hamza Şimşek'in cenazesi, Çankaya'ya bağlı Kömürcü Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.



İSTANBUL ŞEHİTLERİNE VEDA

El Bab şehitleri son yolculuklarına uğurlanırken İstanbul'dan da acı haber vardı. 10 Aralık'ta düzenlenen kalleş saldırıda yaralanan polis memurları Adem Oğuz ile Muammer Nacakoğlu, tedavi gördükleri hastanede şehadete ulaştı. Şehit Oğuz'un cenazesi memleketi Adana'nın Aladağ İlçesi'nde, 3 yıl önce şehit olan arkadaşı özel harekat polisi Arif Mamış'ın yanına defnedildi. Oğuz'un, gıda mühendisi olmasına rağmen özel harekat polisi olan amcası ve 2012 yılında şehit olan lise arkadaşı Arif Mamış gibi polisliği seçtiği ortaya çıktı. Şehit Oğuz, 2 yıl önce Belkız Oğuz'la evlenmiş, 6.5 ay önce de baba olmuştu.



VATAN SAĞ OLSUN

Şehit Muammer Nacakoğlu da (23) Yozgat'ın Yerköy İlçesi'ne bağlı Sekili Köyü'nde toprağa verildi. Kahraman evladının naaşına sarılan anne Yasemin Nacakoğlu, "Anan sana dayanamaz, kurban olurum kuzum ne olur gitme" diye gözyaşı dökerken, baba Mehmet Nacakoğlu ise "Vatan sağ olsun" dedi.





Şehit Hüsnü Bilgiç, sosyal medya hesabı Facebook'ta, şehit olan silah arkadaşlarını anarak Türk Bayrağı ile paylaşımda bulunmuştu.





Şehit Adem Oğuz (solda), 3 yıl önce şehit olan Özel Harekat Polisi Arif Mamış (sağda) ile çektirdiği bu fotoğrafı, uzun süre Facebook hesabında profil fotoğrafı yapmıştı.





El Bab şehidi Hamza Şimşek'in Türk Bayrağı'na sarılı tabutunu gören anne Nazife Şimşek, gözyaşlarına boğuldu.







Şehit Muammer Nacakoğlu'nun cenazesi Yozgat'ta toprağa verildi. Şehidin annesi Yasemin Nacakoğlu, "Kuzum ne olur gitme" diyerek gözyaşı döktü.









