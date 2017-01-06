Resmi Gazete'de 3 yeni KHK yayımlandı. İşte yeni KHK'lar sonrasında yapılan düzenlemeler;

- Diyanet'ten 135, Adalet Bakanlığı'ndan bin 699, Emniyet'ten 2 bin 687 personel ihraç edildi.

- 649 akademisyenin görevine son verildi

- 679 sayılı KHK ile Danıştay'dan 8 kişi atıldı.

- Sosyal medya düzenlemesiyle polis, internet abonelerinin kimliğine ulaşabilecek.

- Deniz Kuvvetleri'nden 149, Hava Kuvvetleri'nden 164 asker görevden alındı

- 20 ilde 83 dernek ve vakıf kapatıldı.

- İlkokul mezunları uzman onbaşı ve çavuş olabilecek



-Özel güvenlik görevlileri, silahlarını görev alanı dışına çıkaramayacak.



- Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler ile özel güvenlik şirketlerinde, alarm izleme merkezlerinde ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlarda kurucu veya yönetici olarak çalışacaklar hakkında valilikçe güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak.



- Valinin teklifi ve İçişleri Bakanının uygun görmesi halinde, daha önce ilgili maddeler çerçevesinde görevden ilişiği kesilmiş güvenlik korucuları operasyonel faaliyetler maksadıyla tekrar göreve çağrılabilecek.



- Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel (işçiler dahil), TBMM kararlarına dayanılarak Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin gönderilmesine karar verilen ülkelerde geçici olarak görev yapmak üzere görevlendirilebilecek.



- Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler noterliklere devredilebilecek.



- Kapatılan 11 gazete yeniden açıldı. O gazetelerin isimleri şöyle; Şuhut'un Sesi Gazetesi,Türkeli Gazetesi, Batman Gazetesi, Zafer Gazetesi, Hisar Gazetesi, Batman Çağdaş Gazetesi,İdil Haber Gazetesi, Prestij Haber Gazetesi, Urfanatik Gazetesi, Kızıltepe'nin Sesi Gazetesi.



- Yayımlanan son KHK'larla birlikte, yurtdışına kaçan terör örgütü mensubu ya da şüphelilerinin vatandaşlıktan çıkarılmaları gündeme gelebilecek. Söz konusu şahıslar "yurda dön" çağrısına rağmen Türkiye'ye dönmezlerse vatandaşlıktan çıkarılabilecekler.