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Zeynep’e ilaç olalım

Zeynep’e ilaç olalım
Adana'da yaşayan Tamer-Hasibe Yıldırım çifti, 3 yıl önce 1.5 yaşındaki kızlarını, SMA (kasların hareketinden sorumlu hücrelerin görevini yapamaması) hastalığından kaybetti. Çift, şu anda 1.5 yaşında olan kızları Zeynep'in de aynı hastalığa yakalandığını öğrendi. Aile, yatağa mahkum olan Zeynep'in iyileşmesi için yurt dışından getirilen 125 bin dolarlık ilacı temin edemedi. "2013 yılında bir kızımı kaybettim. Bu kızımı da kaybetmek istemiyorum" diye ağlayan anne Yıldırım, yardım için Sağlık Bakanlığı'na seslendi.
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  • 05 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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