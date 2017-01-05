Zeynep’e ilaç olalım

Adana'da yaşayan Tamer-HasibeYıldırım çifti, 3 yıl önce 1.5 yaşındakikızlarını, SMA (kasların hareketindensorumlu hücrelerin görevini yapamaması)hastalığından kaybetti. Çift, şu anda 1.5yaşında olan kızları Zeynep'in de aynıhastalığa yakalandığını öğrendi. Aile, yatağamahkum olan Zeynep'in iyileşmesi içinyurt dışından getirilen 125 bin dolarlıkilacı temin edemedi. "2013 yılında birkızımı kaybettim. Bu kızımı da kaybetmekistemiyorum" diye ağlayan anne Yıldırım,yardım için Sağlık Bakanlığı'na seslendi.
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