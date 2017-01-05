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'daki darbeci hainler hakkında kritik gelişme

15 Temmuz'da darbe girişiminin başarısız olmasının ardından 'a kaçan ve iadesi talep edilen darbeci askerlerle, 'nün suikast timi arasında irtibat tespit edildi. Söz konusu tespitler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Yunanistan'daki adli makamlara iletildi.

Yunanistandaki darbeciler hakkında kritik gelişme

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsünde bulunan şüphelilerin, darbe girişiminin başarısız olmasının ardından 'a kaçan ve iadesi talep edilen askerlerle irtibatları tespit edildi. Söz konusu tespitler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Yunanistan'daki adli makamlara iletildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca 'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, darbe girişiminin başarısız olmasının ardından Yunanistan'a kaçan ve iadesi talep edilen askerlerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Darbe girişimi esnasında helikopterle Marmaris'e giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan ekibin başındaki Kurmay Albay Ali Aktürk ve Kurmay Yarbay Davut Uçum'a ait telefonlar ile darbe girişiminde başka bir yerde görev yaptıkları belirlenen ve kalkışma engellenince Yunanistan'a firar eden Kurmay Yüzbaşı Abdullah Yetik, Kurmay Binbaşı Ahmet Güzel, Başçavuş Mesut Fırat ve Kurmay Yüzbaşı Ferudun Çoban'a ait telefonlar arasında karşılıklı görüşmeler yapıldığı ortaya çıktı.

İncelemede, tutuklu Kurmay Albay Ali Aktürk'ün, darbe girişimi günü ve gecesi Abdullah Yetik ile 3 kez, Ahmet Güzel ile 1 kez görüşme yaptığı, yine diğer tutuklu Davut Uçum'un, Abdullah Yetik ile 12 kez, Ferudun Çoban ile 2 kez ve Mesut Fırat ile de 1 kez görüşme yaptığı tespit edildi.

Söz konusu irtibatlara yönelik tespitlerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca iade dosyasına eklenerek, Yunanistan'daki adli makamlara iletildiği öğrenildi.

Yunanistan'daki adli makamların, kaçan darbeci askerlerle ilgili bu ay içerisinde bir karar vermesi bekleniyor.
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  • 05 Ocak 2017, Perşembe 12:07
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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patriot patriot

Cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde bulunan ekibin ülkemize iadesi yapılmazsa bu suikastin Yunanistan tarafından tertiplendiğini kabul eder savaş sebebi sayarız .

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 05.01.2017 15:53
Fırat Fırat

kaşınmayan bir yunanlılar kalmıştı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 05.01.2017 14:58
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