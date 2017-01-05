Yeşim’i kaybettik

Polis olma hayaliyle yanıp tutuşan 23 yaşındaki Yeşim Kanıcıoğlu, 4 yıl önce İstanbul Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksekokulu'ndan mezun oldu. İlk görev yeri Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ydü. Geçen yıl Mart ayında ise Türkiye BüyükMillet Meclisi (TBMM) Koruma DaireBaşmanlığı'nda çalışmaya başladı. Genç polis, iki ay önce mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvurdu. Tahlil sonuçlarında kan ve şeker değerlerinin düşük olduğu görüldü. Bir süre sonra da baygınlık geçirmeye başladı. Bursa İnegöl'de yaşayan ailesi, kızlarını 20 Kasım 2016'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Yapılantetkikler sonucunda akciğer kanseriolduğu belirlendi.
40 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI
Hemen ameliyata alınan Yeşim Kanıcıoğlu'ndan 1.5 kilo ağırlığında kitle alındı. Kanserin tüm vücuduna yayıldığıanlaşıldı. 40 gün yoğun bakımda kaldı. Ancak kahreden haber 2 Ocak'ta geldi. Yeşim, kansere yenildi. Ölümü yakınlarının yanı sıra Meclis'te görev yapan mesai arkadaşlarını yasa boğdu. Cenazesi dün memleketi Bursa İnegöl'e götürüldü. Törene ailesi ve çalışma arkadaşlarının yanı sıra devlet yetkilileri de katıldı. Yakınları Yeşim'in 'Hayat dolu bir insan olduğunu ve onutanıdıkları için çok mutlu olduklarını' söyledi. Yeşim Kanıcıoğlu'nun cansız bedeni, gözyaşları arasında toprağa defnedildi.
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