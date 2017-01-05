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Yeşim’i kaybettik

TBMM’de görevli memuru Yeşim Kanıcıoğlu, e yakalandığını öğrendikten 2 ay sonra yaşamını yitirdi. Genç polisin cenazesi gözyaşları içerisinde toprağa verildi

Yeşim’i kaybettik
Polis olma hayaliyle yanıp tutuşan 23 yaşındaki Yeşim Kanıcıoğlu, 4 yıl önce İstanbul Şükrü Balcı Meslek Yüksekokulu'ndan mezun oldu. İlk görev yeri Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ydü. Geçen yıl Mart ayında ise Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Koruma Daire Başmanlığı'nda çalışmaya başladı. Genç polis, iki ay önce mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye başvurdu. Tahlil sonuçlarında kan ve şeker değerlerinin düşük olduğu görüldü. Bir süre sonra da baygınlık geçirmeye başladı. Bursa İnegöl'de yaşayan ailesi, kızlarını 20 Kasım 2016'da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Yapılan tetkikler sonucunda akciğer kanseri olduğu belirlendi.

40 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI
Hemen ameliyata alınan Yeşim Kanıcıoğlu'ndan 1.5 kilo ağırlığında kitle alındı. Kanserin tüm vücuduna yayıldığı anlaşıldı. 40 gün yoğun bakımda kaldı. Ancak kahreden haber 2 Ocak'ta geldi. Yeşim, kansere yenildi. Ölümü yakınlarının yanı sıra Meclis'te görev yapan mesai arkadaşlarını yasa boğdu. Cenazesi dün memleketi Bursa İnegöl'e götürüldü. Törene ailesi ve çalışma arkadaşlarının yanı sıra devlet yetkilileri de katıldı. Yakınları Yeşim'in 'Hayat dolu bir insan olduğunu ve onu tanıdıkları için çok mutlu olduklarını' söyledi. Yeşim Kanıcıoğlu'nun cansız bedeni, gözyaşları arasında toprağa defnedildi.
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  • 05 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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