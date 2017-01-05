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Yaralılara ilişkin son durum

'dek, hain nın ardından 2 terörist ölü geçirildi, bir teröristi arama çalışmaları sürüyor. İlk belirlemelere göre aralarında polislerin de olduğu 7 yaralı, hastanelere kaldırıldı.

Yaralılara ilişkin son durum

'deki terör sının ardından 2 terörist ölü ele geçirildi, bir teröristi arama çalışmaları sürüyor.

Bayraklı ilçesindeki adliye binasının C girişi polis kontrol noktası yanında meydana gelen patlamanın ardından güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada, 2 terörist ölü ele geçirildi, bir teröristi arama çalışmaları devam ediyor.

Patlamada, ilk belirlemelere göre 2'si polis 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi.
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  • 05 Ocak 2017, Perşembe 17:42
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