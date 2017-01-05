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Şüphe havuzu

Özel harekat i, bir spor merkezinin havuzunda kanlar içinde bulundu. Hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. Ölümü ise şüphe uyandırdı.

Şüphe havuzu
Bursa'da 29 yaşındaki Özel Harekat Polisi Cenk Dorken, önceki gün bir AVM'nin spor merkezinin havuzuna gitti. Görevliler bir süre sonra havuzda yüzen Dorken'i suda baygın durumda buldu. Başında yarık bulunan Dorken, hastaneye kaldırılırken, yolda yaşamını yitirdi. Genç in ölümü şüpheli bulundu. Evli olan Cenk Dorken'in, havuza atlarken başını kenara çaptığı veya saldırıya uğramış olabileceği ileri sürüldü. Cenk Dorken için dün Emniyet Müdürlüğü binasında tören düzenlendi. Duygu dolu anların yaşandığı törende gözyaşlarını tutamayan Dorken'in annesi Alime, babası Ercüment ve eşi Tuğba Dorken'i polisler sakinleştirmeye çalıştı. Genç polisin cenazesi, ikindide kılınan cenaze namazının ardından, Fethiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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  • 05 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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