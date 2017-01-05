Şüphe havuzu

Bursa'da 29 yaşındaki ÖzelHarekat Polisi Cenk Dorken,önceki gün bir AVM'nin spormerkezinin havuzuna gitti. Görevlilerbir süre sonra havuzda yüzen Dorken'isuda baygın durumda buldu. Başındayarık bulunan Dorken, hastaneyekaldırılırken, yolda yaşamını yitirdi.Genç polisin ölümü şüpheli bulundu.Evli olan Cenk Dorken'in, havuzaatlarken başını kenara çaptığı veyasaldırıya uğramış olabileceği ilerisürüldü. Cenk Dorken için dünEmniyet Müdürlüğü binasında törendüzenlendi. Duygu dolu anlarınyaşandığı törende gözyaşlarınıtutamayan Dorken'in annesi Alime,babası Ercüment ve eşi Tuğba Dorken'ipolisler sakinleştirmeye çalıştı. Gençpolisin cenazesi, ikindide kılınancenaze namazının ardından, FethiyeMezarlığı'nda toprağa verildi.
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