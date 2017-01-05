Şule üçgeni!

Akıllara durgunluk veren korkunç olay Kayseri'de yaşandı. 28 yaşındaki Şule Gümüşlük, mahalle bakkalı Murat Memiş'in kendisini taciz ettiğini ileri sürdü. Durumu eşi İbrahim Gümüşlük'e anlattı. Koca herhangi bir tepki göstermedi. Bunun üzerine kadın, bu kadarına da pes dedirtecek bir yönteme başvurdu. Yasak aşkı Alparslan Yüreğin ve arkadaşı Belgin U.'dan yardım istedi. Grup, uyuşturucu aldıktan sonra plan yaptı. Şule, tacizcisini arayıp, "Beştepeler mesire alanında buluşalım" dedi. Genç kadın buluşma noktasına sevgili ile birlikte gitti. Yüreğin, kamyonetle gelen Memiş'in aracını kurşun yağmuruna tuttu. Saldırıdan şans eseri kurtulan adam kaçmaya başladı. Alparslan da peşine düştü. Yeni kurşunların hedefi olan Murat Memiş, bacağından vuruldu. Yaralı halde 1 kilometre boyunca yola devam etti. Ancak hastaneye ulaşamadan kan kaybından hayatını kaybetti. Ölen adamın telefon konuşmaları ve sosyal paylaşım sitesindeki yazışmalarını inceleyen ekipler, olayla ilgili Şule Gümüşlük, eşi İbrahim Gümüşlük, sevgilisi Alparslan Yüreğin ve arkadaşı Belgin U.'yu gözaltına aldı. Kadın sorgusunda, Murat Memiş'in hem Facebook, hem de telefonla kendisini taciz edip, ilişki teklif ettiğini öne sürdü. Kocasının Alparslan Yüreğin ile olan ilişkisinden haberinin olmadığını belirten Gümüşlük'ün ayrıca sevgilisinden 2 buçuk aylık hamile olduğu da ortaya çıktı. Alparslan Yüreğin ile Şule Gümüşlük tutuklandı, diğer iki zanlı serbest bırakıldı.



Ali ALTUNDAŞ