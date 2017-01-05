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İzmir'deki terör saldırısı sonrasında provokatörleri harekete geçerek, halkı korku ve paniğe sürüklemek için İstanbul'da 'lerin boşaltıldığına dair asılsız paylaşımlarda bulundu. Bu provokatörler için soruşturma başlatıldı...

Sosyal medyada provokasyon!

İzmir'deki patlama ve çatışma sonrasında da halkı paniğe sevk eden yanlış bilgiler ve lar başladı. Olayın hemen ardından İstanbul'da terör alarmı verildiğini bazı bölgelerdeki 'lerin boşaltıldığı yalanını yaymaya çalışan bazı hesaplar tespit edildi. Kısa sürede yalan olduğu ortaya çıkan provokasyona ilişkin çalışma başlatıldı.

"İSTANBUL'DA AVM'LER BOŞALTILDI" YALANI
Sosyal medya provokatörleri tarafından 'da İstanbul'da bazı AVM'lerin polis tarafından güvenlik gereği boşaltıldığı bilgisi yayıldı. AVM yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre bu iddiaların asılsız olduğu açıklandı.

Halkı korku ve paniğe sürüklemek isteyen bu sosyal medya provokatörleri hakkında gerekli soruşturmalar yapılacağı söylendi.
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  • 05 Ocak 2017, Perşembe 18:35
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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Hakan Hakan

Milletimiz tek yürek olmuştur ver mehteri.

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evet1
hayır0
cevapla 05.01.2017 23:29
mehemt mehemt

KANYON AVM BOS FAKAT POLIS BOSALTTIGI ICIN DEGIL. IS YAPMIYOR ZATEN BOS.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 05.01.2017 23:18
Medeniyet Medeniyet

Bunlar gibi provakatörler acilen toplanmalı. Fetö ihbar hattı gibi seri çalışılmalı.

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evet8
hayır0
cevapla 05.01.2017 19:37
FANİ FANİ

Klavyenin arkasına saklanarak kahramanlık yaptığını düşünen ruhu hasta,beyni boş,taşıdığı vücut ayakta durabilen ceset olan sanal ortam hokkabazları,yalan ve fitnenin oyuncağı olmuş kişiliksizler kimileri vatanı,bayrağı,onuru için zulme haksızlığa tahammül edemediklerinden Hak ve adalet için vurulup toprağa düşüyor size de zil takıp oynamak düşüyor,eee yaradan kim ne isterse ona istediğini nasip ediyor.

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 05.01.2017 19:16
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