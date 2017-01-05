Sosyal medyada provokasyon!

İzmir'deki patlama ve çatışma sonrasında sosyal medyada halkı paniğe sevk eden yanlış bilgiler ve provokasyonlar başladı. Olayın hemen ardından İstanbul'da terör alarmı verildiğini bazı bölgelerdeki AVM'lerin boşaltıldığı yalanını yaymaya çalışan bazı hesaplar tespit edildi. Kısa sürede yalan olduğu ortaya çıkan provokasyona ilişkin çalışma başlatıldı.
"İSTANBUL'DA AVM'LER BOŞALTILDI" YALANI
Sosyal medya provokatörleri tarafından Twitter'da İstanbul'da bazı AVM'lerin polis tarafından güvenlik gereği boşaltıldığı bilgisi yayıldı. AVM yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre bu iddiaların asılsız olduğu açıklandı.
Halkı korku ve paniğe sürüklemek isteyen bu sosyal medya provokatörleri hakkında gerekli soruşturmalar yapılacağı söylendi.
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Milletimiz tek yürek olmuştur ver mehteri.
KANYON AVM BOS FAKAT POLIS BOSALTTIGI ICIN DEGIL. IS YAPMIYOR ZATEN BOS.
Bunlar gibi provakatörler acilen toplanmalı. Fetö ihbar hattı gibi seri çalışılmalı.
Klavyenin arkasına saklanarak kahramanlık yaptığını düşünen ruhu hasta,beyni boş,taşıdığı vücut ayakta durabilen ceset olan sanal ortam hokkabazları,yalan ve fitnenin oyuncağı olmuş kişiliksizler kimileri vatanı,bayrağı,onuru için zulme haksızlığa tahammül edemediklerinden Hak ve adalet için vurulup toprağa düşüyor size de zil takıp oynamak düşüyor,eee yaradan kim ne isterse ona istediğini nasip ediyor.
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