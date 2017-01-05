Skandala imza attılar

Muğla Fethiye'deki bir okulda skandal patlak verdi. Kargı Şehit Refik CesurOrtaokulu öğrencilerinden E.O. (12), 23 Aralık'ta ders sırasında yaramazlık yaptığı gerekçesiyle okul müdürü H.A.'ya şikayet edildi. Bunun üzerine sınıfa giden H.A., öğrenciden müdür odasına gitmesini istedi. Ardından odaya girip, öğrenciyi darp etti. Eve giden küçük çocuk, annesi SemraO.'ya öğretmeni tarafından dövüldüğünü ve başının döndüğünü söyledi. Hastaneden darp raporu alan aile, okul müdüründen şikayetçi oldu. Ailenin avukatı Hayel Özenç ise olayın tüm detaylarını ortaya çıkartmak üzere harekete geçti. Özenç, 29 Aralık'ta bir grup öğretmen tarafından öğrenciye "Benyaramazım" itirafnamesi imzalatıldığını söyleyerek, okulun darp olayını sümen altı etmek istediğini söyledi. Özenç, olayın peşini bırakmayacaklarını da sözlerine ekledi.
OKUL MÜDÜRÜ İNKAR ETTİ Dayak olayının ardından gözler okul müdürü H.A.'ya çevrildi. H.A., hakkındaki suçlamaları inkar etti. Fethiye İlçe MilliEğitim Müdürlüğü ise okuldaki dayak olayına ilişkin soruşturma başlatıldığını veincelemelerin sürdüğünü bildirdi.
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