Skandala imza attılar

Muğla Fethiye'deki bir okulda skandal patlak verdi. Kargı Şehit Refik Cesur Ortaokulu öğrencilerinden E.O. (12), 23 Aralık'ta ders sırasında yaramazlık yaptığı gerekçesiyle okul müdürü H.A.'ya şikayet edildi. Bunun üzerine sınıfa giden H.A., öğrenciden müdür odasına gitmesini istedi. Ardından odaya girip, öğrenciyi darp etti. Eve giden küçük çocuk, annesi Semra O.'ya öğretmeni tarafından dövüldüğünü ve başının döndüğünü söyledi. Hastaneden darp raporu alan aile, okul müdüründen şikayetçi oldu. Ailenin avukatı Hayel Özenç ise olayın tüm detaylarını ortaya çıkartmak üzere harekete geçti. Özenç, 29 Aralık'ta bir grup öğretmen tarafından öğrenciye "Ben yaramazım" itirafnamesi imzalatıldığını söyleyerek, okulun darp olayını sümen altı etmek istediğini söyledi. Özenç, olayın peşini bırakmayacaklarını da sözlerine ekledi.



OKUL MÜDÜRÜ İNKAR ETTİ

Dayak olayının ardından gözler okul müdürü H.A.'ya çevrildi. H.A., hakkındaki suçlamaları inkar etti. Fethiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise okuldaki dayak olayına ilişkin soruşturma başlatıldığını ve incelemelerin sürdüğünü bildirdi.