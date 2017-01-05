Sınır ötesi teşekkür

Adı Nataliya Volnova'ydı... Yeni yılı karşılamak için Reina'daydı. Ancak Türkiye'yi hedef alan karanlıklobinin düzenlediği saldırı, onu da yaktı. Genç kadın, masanın altına saklanarak saldırgandan kaçtı. Yaşadığı şoku üzerinden atamadı. Ülkesine dönüp sosyal medya üzerinden duygularını paylaştı. Volnova, "Saldırısonrasında beni saklandığım masanın altındançıkartan, bu esnada ellerimi sıkıca tutan ve sırtıylabeni korumaya alan Türk polisine teşekkür ediyorum.Size minnettarım" diye yazdı. İlk fırsatta yeniden Türkiye'ye geleceğini açıkladı.
'BURADA ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR'
Bu arada Volnova, terör saldırısından kısa bir süre önce Reina'daki yılbaşı kutlamasından bir görüntü çekerek Facebook'tan yayınlamıştı. Altına da "Teröristler birazönce bizim şirketin yılbaşı kutlaması yaptığı kulübüele geçirdi. Çok sayıda ölü var. Ben hayattayım!Hayattayım!" diye yazmıştı.
TÜRKİYEHAYRANI
Nataliya Volnova, tam bir Türkiye hayranıydı. Geçtiğimiz yaz da İstanbul'a gelip tatil yapmıştı.
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