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Sınır ötesi teşekkür

lı Nataliya, katliamdan kurtuldu. Facebook’ta yazdığı mesaj ise duygu doluydu: “Beni, saklandığım masanın altından çıkararak koruyan Türk polisine minnettarım”

Sınır ötesi teşekkür
Adı 'ydı... Yeni yılı karşılamak için Reina'daydı. Ancak Türkiye'yi hedef alan karanlık lobinin düzenlediği saldırı, onu da yaktı. Genç kadın, masanın altına saklanarak saldırgandan kaçtı. Yaşadığı şoku üzerinden atamadı. Ülkesine dönüp sosyal medya üzerinden duygularını paylaştı. Volnova, "Saldırı sonrasında beni saklandığım masanın altından çıkartan, bu esnada ellerimi sıkıca tutan ve sırtıyla beni korumaya alan Türk polisine teşekkür ediyorum. Size minnettarım" diye yazdı. İlk fırsatta yeniden Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

'BURADA ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR'
Bu arada Volnova, terör saldırısından kısa bir süre önce Reina'daki yılbaşı kutlamasından bir görüntü çekerek Facebook'tan yayınlamıştı. Altına da "Teröristler biraz önce bizim şirketin yılbaşı kutlaması yaptığı kulübü ele geçirdi. Çok sayıda ölü var. Ben hayattayım! Hayattayım!" diye yazmıştı.



TÜRKİYE HAYRANI
Nataliya Volnova, tam bir Türkiye hayranıydı. Geçtiğimiz yaz da İstanbul'a gelip tatil yapmıştı.
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  • 05 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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