Şehit polis saldırıyı hayatı pahasına önledi

Şehit trafik polisinin Adliye önündeki bölgede görevli olduğu ve teröristleri fark edince araçlarını durdurduğu, teröristlerin araçlarından inerek kaçma istediği sırada silahını çekerek hainlerden birini orada öldürdüğü, sonrasında ise şehit düştüğü öğrenildi.
ŞEHİT FETHİ SEKİN KATLİAMI ÖNLEDİ
Bombalı araçla dikkat dağıtarak kalaşnikoflarla adliyede katliam yapmak isteyen teröristlerin yapmak istediği büyük katliamı, teröristleri ilk fark eden ve çatışmaya giren, ardından çıkan çatışmada şehit düşen Fethi Sekin adlı kahraman polisimiz önledi.
İzmir Valisi Erol Ayyıldız, "Polis kardeşimiz şehit oldu ama birçok can kaybı olmasını engelledi" diye konuştu.
EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASIYDI
İzmir'de saat 16.00 sıralarında, Adliye Sarayına saldırı düzenleyen teröristlere karşı kahramanca silahının son mermisi bitene kadar mücadele eden ve şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in Elazığ'ın Baskil ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu bildirildi. Evli ve 2 çocuk babası olan Sekin'in, 10 Kasım'da hasta olan annesini kaybettiği ve babası Mehmet Sekin'i yanına aldığı ifade edildi. 6 kardeşi bulunan Sekin'in kardeşlerinden birinin de Aydın'da polis olduğu öğrenildi.
ŞEHİT POLİSİN EŞİ GÖZYAŞLARI İÇİNDE HASTANEDEN AYRILDI
Şehit Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin ve şehidin kardeşi, haberi alır almaz şehidin kaldırıldığı Ege Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Burada bir süre kalan şehidin eşi Rabia Sekin ve şehidin kardeşi daha sonra gözyaşları içinde polislerle birlikte hastaneden ayrılarak evine geçti.
ANNESİNİ 55 GÜN ÖNCE KAYBETMİŞTİ
İzmir Adliyesi'ne yönelik bombalı araç ile gerçekleştirilen terör saldırısında teröristleri fark ederek onlarla çatışmaya girip, katliamı önlerken şehit olan trafik polisi Fethi Sekin'in Elazığ'ın Baskil İlçesine bağlı Doğancık Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi. Şehit polis Sekin'in 62 yaşındaki annesi Hatun Sekin'i 55 gün önce kanserden dolayı kaybettiği ve 66 yaşındaki babası Mehmet Zeki Sekin'in de eşini kaybetmesinden sonra İzmir'deki oğlunun yanına gittiği belirtildi. 6 kardeşi olan ve 8 yıldır İzmir'de bulunan şehit polis memuru Fethi Sekin'in cenazesinin de Baskil İlçesine bağlı Doğancık Köyüne getirilip toprağa verileceği belirtildi.
ŞEHİT POLİS 2014'TE ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ
İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde motosikletli 'Şahinler' timlerinde görevli polis memuru Fethi Sekin, 26 Mayıs 2014'te manevra yapan bir otomobilin çarpması sonucu ölümden dönmüştü. Hatalı park eden araçların kaldırılmasını sağladıktan sonra yürüyerek, adliye önündeki görev yaptığı bölüme doğru giden Fethi Sekin'e tek yön olan yolda manevra yapan bir otomobil çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulup takla atan trafik polisi Sekin'e beş gün iş görmez raporu verilmişti. Daha önce de görev başındayken küçük kazalar geçirdiğini belirten Fethi Sekin, "Böylesini ilk kez yaşadım. Hatalı park temizliğinin ardından, görev yerime gitmek için karşıya geçtim. Bu sırada tek yönlü yolda manevra yapan otomobil bana arkadan çarptı. Havada taklalar attım. Kötü bir şekilde yere düştüm. Sürücüden şikayetçi oldum" demişti.
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Allah rahmet eylesin,ailesine sabır versin.
onlar önce kendilerini düşünmezler..o an her türk canını ortaya koyar...
Canabı Allah bu güzel Ülkemizi bölmek isteyenleri kahretsin. Şehit Polisimizin mekanı cennet olsun inşallah.Allah yakınlarına sabırlar versin.
BİZ HAKKIMIZI HELAL ETTİK. VERDİĞİMİZ VERGİLERDEN YEDİĞİ EKMEK HELAL OLSUN.YEDİĞİ EKMEĞİN HAKKINI VERDİ . DEVLETİN EKMEĞİNİ YİYİP İŞİNİ YAPMAYAN, İHANET EDEN ŞEREFSİZLERE NE SÖYLESEK BOŞ.
Haklarımız Helal olsun sana ŞEHİDİM,Allah'ım Cennetinle ödül lendir Şehidimizi AMİN.
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