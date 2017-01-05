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'daki kanlı saldırıyı övenlere soruşturma

nca, İstanbul Ortaköy'deki nı sosyal medyada öven hesaplara ilişkin ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama'' suçundan soruşturma başlatıldı.

Reinadaki kanlı saldırıyı övenlere soruşturma
Basın Suçları Bürosunun, Ortaköy'de gece kulübünde 39 kişinin öldürüldüğü saldırının ardından sosyal medyada ''oh olsun...'' tarzı paylaşımlarda bulunanlar hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattığı öğrenildi.

Savcılığın, konuyla ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne talimat yazdığı ortaya çıktı. Savcılığın talimatı üzerine çalışma sonucunda belirlenecek paylaşımların sahipleri bulunmaya çalışılacak. Bir kısmı sahte isim veya takma adlarla oluşturulan hesaplardan yapılan paylaşımlarla ilgili şüphelileri bulmak için çeşitli taramalar yapılacak.

Soruşturma çerçevesinde ilk etapta saldırıyı övücü paylaşımlarda bulunduğu belirlenen yaklaşık 20 hesabın incelendiği kaydedildi. Söz konusu hesap sahiplerinin bulunarak, haklarında gözaltı kararı verileceği öğrenildi. Bunun haricinde sosyal medyadan tarama yapılarak, saldırıya ilişkin övücü paylaşım yaptığı tespit edilenler hakkında da işlem başlatılacağı ifade edildi.

Aynı konuya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca da saldırının ardından sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından resen soruşturma başlatmıştı.
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  • 05 Ocak 2017, Perşembe 14:28
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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isimli isimli

bu olayla ilgili yakalananları 3 gün sonra kılıçdaroğlu ve chpkklı milletvikelleri savunur ya da hapiste ziyaret etmeye kalkarlarsa onlara da cezai işlem uygulanacak mı? yoksa cezalar sade vatandaş için mi geçerli? vatanını milletini ve bayrağını seven biri olarak kanıma dokunuyorda bir sorayım dedim. mesela beni yanlış anlayıp karakola alsanız kılıçdaroğlu ve chpkklı milletvekillerini örnek gösterip ya onları da içeri alın ya da beni salın dersem savcı ve hakim bana ne cevap verecek? polis bana kelepçe takarken yüzü kızarıp utanmayacak mı? siz hdpkklı idris balüken e bile böyle davranamadınız dersem ne yapacaklar? yoksa vatanıma ihanet eden milletimi üzen olaylardan sonra sosyal medyada canımızı yakanları değil cezalandırmak assanız yeridir amma eşitlik adaletin en azıdır. bunun bir tık altı hukuksuzluk ve adaletsizliktir. inanmayan hukuçulara bir sorsun

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 05.01.2017 15:48
Medeniyet Medeniyet

Fetöcülerle ilgili ihbar hattı gibi bunlar içinde kurulmalı. Aynı ciddiyetle uygulanmalı. Bunların eksik yanı yok hainlikte.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 05.01.2017 15:34
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