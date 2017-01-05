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'lı kalleş 'a kaçarken

'Piling' kod adlı , Edirne'de Kapıkule yakınlarında kaçak göçmenler arasında .

PKKlı kalleş Bulgaristana kaçarken yakalandı

Terör örgütü 'nın 1999 yılından itibaren Kandil Dağı'nda bulunan ve ülkede bir çok güvenlik görevlisinin şehit olduğu kanlı saldırının emrini verdiği belirtilen 'Piling' kod adlı , 2010 yılında Suriye'ye geçerek PKK'nın bu ülkedeki kolu olan 'ye katıldı.

GÖÇMENLERİN ARASINDA YAKALANDI
Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir istihbarat üzerine 'a açılan Kapıkule yakınlarında operasyon düzenledi. Operasyonlarda, kaçak göçmenler arasına gizlenerek kaçmak isteyen üst düzey PKK'lı, 'Piling' kod adlı teröristte .

Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde soruşturması devam eden teröristin, PKK'nın Suriye'deki kolu YPG'nin saha sorumlusu olarak 2010 yılından bu yana bulunduğu belirlendi.
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  • 05 Ocak 2017, Perşembe 19:30
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