Pijamalı panik

İstanbul Edirnekapı'da 1200 kız öğrencinin kaldığı devlet yurdunun yemekhanesinde yangın çıktı. Acil durum alarmının çalmasıyla uykularından uyanan öğrenciler yoğun dumanı görünce büyük panik yaşadı. Üniversiteli gençler, pijama veterlikleriyle apar topar yurttan kaçtı.Yangın kısa sürede söndürüldü. Öte yandan yetkililer Edirnekapı Kız Öğrenci Yurdu'nda yangın merdiveni olmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını kaydetti.
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