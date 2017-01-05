Yol Durumu
  1. ElektrİT!
  2. Cenazede şok!

Pijamalı panik

Pijamalı panik
İstanbul Edirnekapı'da 1200 kız öğrencinin kaldığı devlet yurdunun yemekhanesinde çıktı. Acil durum alarmının çalmasıyla uykularından uyanan öğrenciler yoğun dumanı görünce büyük panik yaşadı. Üniversiteli gençler, pijama ve terlikleriyle apar topar yurttan kaçtı. Yangın kısa sürede söndürüldü. Öte yandan yetkililer Edirnekapı Kız 'nda yangın merdiveni olmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Soner KOÇER
Etiketler: ,
  • 05 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar